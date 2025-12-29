Slušaj vest

Manekenka Ivana Korab (39) slovi za fatalnu Srpkinju, a iako je aktivna na društvenim mrežama i zna se da ima dvoje dece, supruga nikada nije pokazala u javnosti. Sada je progovorila o njihovim počecima.

Ivana Korab govori o tome kako je sadašnjeg supruga upoznala u najtežem periodu života i da među njima nije bila ljubav na prvi pogled.

- Kad smo se upoznali niti se on meni svideo, niti ja njemu. Rekao je da sam ase**ualna i lezbijka. A opet, meni je tata bio u komi, ja sam dobro i hodala. Upoznala sam ga dan pre nego što sam se vratila u Los Anđeles. Tata je izašao iz bolnice i bio je okej i to je sve prošlo. Ali je ponovo to bio neki period gde sam se ja raspadala i stvarno mi nije bilo do života - rekla je Ivana.

Kako je dodala, kada je srela sadašnjeg supruga, izgledala je "kao sve samo ne kao žena".

1/6 Vidi galeriju Ivana Korab na plaži Foto: printscreen instgaram, Printscrin

- Imala sam na sebi "overalls" farmerke i širok duks kojem su rukavi bili goli. On to sve kad je video, to je njemu bilo "nula dama". Inače, među nama nije bila ljubav na prvi pogled, ludilo. Pričali smo sedam sati na video poziv dok sam ja slagala orman. I on je bukvalno, dok smo pričali, kupio kartu i za četiri dana došao u Los Anđeles kod mene. Tako da mi od četvrtog dana živimo zajedno - iskreno je rekla manekenka u "Podkast u pidžamama".

Ivana Korab o gubitku bebe: "Bila sam kao Zombi"

Ivana je sada progovorila o bolnoj temi - kada je izgubila bebu i ispričala da je bila van sebe mesec dana.

- Kada sam izgubila bebu, imala sam zombi period od mesec dana. Bukvalno zombi. Znači, gledam kroz tebe. Nema suza, nema ništa, ali nema reakcije. Mrtva - pričala je u gore pomenutom podkastu i dodala:

- Totalno mrtva osoba. Kod mene je trajalo to mesec dana...

Inače, Korab je i ranije pričala o vantelesnoj oplodnji i priznala da je sam proces izuzetno naporan.

1/7 Vidi galeriju Ivana Korab kupila zlatnu kadu Foto: Printsceen

"Sve je to dosta teško i potrebna ti je velika podrška i prijatelja i porodice. Bola sam se injekcijama svaki dan, imala sam neke silne vitamine i suplemente koje sam uzimala, imala sam 15 tableta ponedeljak, sreda, petak, nedelja, a ostalim danima na primer 14. A ima i još nekih određenih stvari koje moraš da uzimaš od kojih ti je dodatno muka. Sve je to dosta naporno, a da ne pričam o količini pregleda, vađenju krvi i svih tih drugih stvari, pa onda kada ti ne uspe... Koliko god da si ti jak u glavi i da veruješ, svaki neuspeh te pogodi", iskrena je sada bila Ivana u emisiji "Premijera".

Pogledajte dodatni snimak: