Slušaj vest

Snimak sa nastupa pevačice Nike Turković deli se društvenim mrežama i to zbog videa na kojem se vidi da je samo jedna ženska osoba ispred bine. Kako mnogi pišu, ona je doživela veliki debakl, a onda se oglasila i dala svoj sud o ovom koncertu u Križevcima.

Nika Turković nastupala je u Hrvatskoj, a na trgu je bila samo jedna ženska osoba koja je uživala u njenoj muzici. Zbog ove scene se video masovno proširio mrežama, a onda je ona odlučila da ispriča šta se zapravo desilo.

Kako Nika tvrdi, na njenom koncertu je bilo osamdeset ljudi, ali su stajali nešto dalje od bine pa se to nije videlo na snimku.

Pusto na koncertu Nike Turković, izgleda kao da nema ljudi Foto: Printscreen

- Nisam htela ništa da komentarišem za praznike jer sam generalno naučila da ćutim, ali malo mi je dosta da nasilnici (a najviše online heroji) pobeđuju, a svi mi pristojni jedemo go**a. Pa hajmo. J****a, svakome se dogodi loš dan - započela je izrevoltirana Nika Turković na Instagram storiju te nastavila:

- I da je bila jedna svirali bismo samo za nju. Ipak, ko je bio, zna, i to je jedino bitno. Naravno, žao nam je što ih nije došlo više, ali to je tako, idemo dalje, prestanite da se uzbuđujete oko toga - napisala je mlada pevačica koja godinama gradi karijeru.

Pevač nije prodao ni kartu

Pevač Boban Rajović (53) priznao je nedavno da za jedan zakazan koncert nije prodao nijednu kartu.

Naime, Boban se tada prisetio početka svoje karijere kada je imao zakazan koncert sa Nenadom Kneževićem Knezom u Švedskoj.

- Nenade, ljuti se koliko hoćeš. U Geteborgu nije bilo sjajno, rekord na estradi nije prodata nijedna karta. Hajde da je tri, ali apsolutno nijedna. On živ nije bio, gleda me i viče: "Bobane, šta je ovo?". Ja mu kažem: "Pa ne znam Nenade, ti si faca čoveče, ja tek počinjem karijeru".

1/5 Vidi galeriju Boban Rajović Foto: Privatna arhiva

Boban Rajović je potom otkrio detalje kojima je nasmejao sve do suza.

- A gde Bobane, vi moj poster sigurno nigde niste ni kačili, narod ni ne zna da gostujem večeras. Ja mu kažem: "Jesmo, svuda izlepljeni tvoji posteri".

- On mi kaže; "Oooo, šta mi radiš Bobane, pa gde ću ja sad", ja mu kažem: "Vidi da nema u blizini neka svadba, samo nešto para da se uzme", otkrio je Boban kroz smeh za "WTF radio".

Pogledajte dodatni snimak: