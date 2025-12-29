Slušaj vest

Stanija Dobrojević oglasila se na društvenoj mreži Instagram i obratila se mami Asmina Durdžića, Mevlidi. U svom obraćanju, zamolila je da mu prenese poruku i da mu, uprkos svemu što se desilo između njih, čestita praznike.

Pored toga, otkrila je da ima pristup njegovom računu, ali je naglasila da ne namerava da koristi taj pristup za uzimanje novca ili bilo kakve druge radnje bez izričite dozvole Durdžića.

Stanija je takođe dodala da joj je stalo do očuvanja dostojanstva i poštovanja u komunikaciji, te da njen gest čestitanja praznika predstavlja pokušaj da ipak zadrži dobar odnos, makar na simboličnom nivou.

- Staniju volim. Ona je lepa, pametna i kulturna. Ona je ispravna devojka, koju ja volim i dan danas. Zapravo je sve počelo onda kada se baka Nada uključila u emisiju , pa je Stanija rekla ono, što je zvučalo kao da joj je dosadno. Da se razumemo, Mustafu je to pogodilo jer je njegova majka izgubila dvoje dece u roku od manje od mesec dana. Živeo je sa sličnim bolom kao Nada. Inače, za Staniju nemam ništa loše da kažem. Što se tiče Aneli, ona je ubedljivo najgora osoba. Ona njega stalno izaziva, to je evidentno. Ne treba više da spusti loptu, nema više spuštanja lopte. Neće se do dešavati. Asminu ne treba Aneli, nego neka žena s kojom će napraviti novu porodicu. Aneli i Asmin su mogli da imaju lep i miran život, ali kad već nije tako, ne treba da se vraća na odnos koji je katastrofalan. O njegovom druženju sa Majom ne mislim ništa, ona je lepa i pedantna, a da li tu nešto postoji, zaista ne znam - rekla je Mevlida u emisiji "Rijaliti rešetanja", a Stanija joj se sada javno obratila na svom Instagram profilu:

- Mevlidica lutkica moja, hvala na lepim rečima. Suđena ili nesuđena snajka, ljubav i poštovanje za vas ostaju. I kad uđete unutra, onom tamo očitajte dobro bukvicu, ali ipak mu čestitajte praznike od mene. Iako imam pristup Asminovom računu, pa i da se milioni eura sliju, zar zaista mislite da bih uzela i jedan jedini euro bez njegove dozvole? E pa ne poznajete me! Želim vam sve najlepše za praznike i čitavoj vašoj porodici, pa i Mukiju, ali uz jednu dobru packu. S ljubavlju, Stanija - napisala je ona na Instagramu.

Otkrila TikTok aferu

Podsetimo, starleta Stanija Dobrojević već neko vreme vodi medijski rat sa aktuelnom učesnicom "Elite 9", Aneli Ahmić, koja je neprekidno vređa u rijalitiju, dok njen bivši verenik Asmin Durdžić, se trudi da je na sve načine odbrani.

Stanija se sada oglasila pa se osvrnula na navode da je Anelina drugarica, pored poruke koju je poslala Staniji, poslala i Anelin tiktok nalog, što rijaliti zvezda oštro demantuje.

- Laž je da mi je ikada poslat njen TikTok. Devojka je u emisiji kod Stefanovog oca lažno svedočila da ga je poslala i tvrdi da ima skrinšot. Pozivam je da ga javno objavi. Ne može, jer taj skrinšot ne postoji. TikTok nikada nije poslat. Sve što sada kače su skrinšotovi bez TikToka. Pitanje je jednostavno: gde je TikTok?! - izjavila je Stanija, a potom je do detalja objasnila šta se tačno dogodilo:

- E sada da vam ispričam kako je bilo: Tačno je da mi je na jednom storiju, na samom početku veze, stiglo pitanje: „Pitaj frajera gde su mu žena i dete.“ To sam pročitala jedno jutro u Majamiju, na plaži, uz kafu, dok sam listala poruke. Uznemirila sam se jer mi to tada nije imalo nikakvog smisla. Asmin je sedeo pored mene, odmah sam ga pitala o čemu se radi, a on mi je rekao da je to glupost i nečija provokacija, čime me je smirio. Na njegov zahtev, on je uslikao moj telefon sa tim pitanjem. U tom trenutku sam ostala mirna, jer nisam imala nikakvo saznanje o postojanju druge žene. Tek kasnije, kada je ona ušla i kada sam saznala za nju, objasnio mi je jasno šta se dogodilo. Asmin je iza mojih leđa taj skrinšot poslao Aneli i sa njom vodio razgovore o tome. Pitao ju je da li je ona nekoga nagovarala da mi pošalje to pitanje, a ona mu se klela da nije. To vam je jasan dokaz da je Aneli znala za mene, dok ja u tom trenutku nisam znala za nju. Upravo u tome je suština cele priče. Ja nisam bila žena koja nešto krije. Ja sam bila žena koja je dovedena u zabludu. Sve ostalo su naknadne laži, izvrnute priče i pokušaji pranja savesti. Istina je jednostavna i boli.