Političar Čeda Jovanović nedavno je potvrdio da živi sa Aleksandrom Kosom, a par je sada pokazao kako uživa u sunčanom danu u srpskoj prestonici. Izgleda da im je sve išlo po planu i da su zaista uživali u zajedničkom vremenu.

IMG-20250124-WA0002.jpg
Foto: Printscreen

Aca Kos je sve vreme snimao Čedu dok se igrao sa kućnim ljubimcima, a veseli prizori sa Novog Beograda osvanuli su na Instagramu. Čeda nije skidao osmeh sa lica dok su šetali po travnatim površinama, pokazujući da trenutke provode u opuštenoj i prijatnoj atmosferi.

Pored toga, Aleksandar je u jednom trenutku uhvatio i Čedinu spontanost – kako se smeška prolaznicima i mazi pse, što je izazvalo brojne komentare pratitelja koji su pohvalili njihovu iskrenu i opuštenu komunikaciju. Čini se da su ovaj sunčani dan iskoristili za punjenje baterija i kvalitetno druženje.

Čeda Jovanović uživa sa kućnim ljubimcima Foto: Preent Screen

Uvek zajedno

Naime, Kako je naveo, praznične dane provodi u porodičnoj atmosferi, okružen najbližima.

- Deca i Aleksandar su tražili da spremim pasulj, a pošto kažu da je najbolji kad prenoći, odlučili smo da se okupimo i provedemo vreme zajedno. Za praznike sam uz sebe imao Aleksandra i, ono što mi je najvažnije, svoju decu Mihajla, Janu, Zoru i Anđeliju. Na nedeljni ručak nam dolazi i Ana Bekuta - rekao je Jovanović novinarki.

On nije krio zadovoljstvo zbog podrške koju, kako kaže, dobija kako od porodice i prijatelja, tako i od ljudi koje svakodnevno sreće.

Inače, Jovanović je u subotu uveče, zajedno sa Aleksandrom, prisustvovao koncertu grupe Fujčinela bojs, koja je pre nekoliko meseci političaru i njegovom prijatelju posvetila jednu od svojih pesama. Njih dvojica su, prema snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama, bili vidno raspoloženi, đuskali su s mladom publikom i uživali u hitovima benda.

Čeda Jovanović na nastupu Izvor: Instagram/fujcinela.bojs