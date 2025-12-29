Slušaj vest

Milosava Pravilović, aktuelna učesnica "Elite 9", je priznala da je u vezi sa 17 godina mlađim cimerom Jovanom Rajićem.

Tim povodom novinari su kontaktirali njenu ćerku Aleksandru Nikolić, učesnicu prethodne sezone "Elite".

Aleksandra je, naime, prethodne sezone, u "Eliti 8", imala veoma buran i turbulentan odnos sa Milovanom Minićem, te je tako njena majka Milosava Pravilović ušla u rijaliti kao gost, kako bi sačuvala svoju ćerku, koja je na kraju završila ipak sa Milovanom u ljubavnom odnosu, koji i dan-danas traje.

1/3 Vidi galeriju Milosava Pravilović Foto: Petar Aleksić, Printscreen

Milosava je ušla u novu sezonu rijalitija, kako bi se pokazala u pravom svetlu, tačnije, kako bi pokazala ko je ona i milionima gledalaca se dala na tacni, a kako je otkrila po ulasku, nju je ćerka ispratila u rijaliti, ali su bile u zategnutim odnosima s obzirom na to da je ona obnovila vezu sa Milovanom, s kojim Milosava nije u dobrim odnosima.

Ćerka će joj poručiti ove reči

Sada, kako je u Šiša baru Milosava priznala da je u vezi sa Jovanom, sve je zanimao i komentar njene ćerke.

- Neću da dajem nikakav komentar, iskreno, sve što budem imala da joj kažem, reći ću joj sada sve kada budem ušla za Novu godinu kod nje, to je to - rekla je Aleksandra.

Ko je taj muškarac?

Ona je stupila u odnos sa Jovanom Rajićem koji je u rijaliti ušao kao Matorin prijatelj, a koji za sebe tvrdi da ima veliki porok.

Jovan Rajić Foto: Printscreen

Naime, on je, kako je sam rekao, prokockao sve, a u Elitu je ušao da bi se spasio tog poroka.

kurir / pink

Pogledajte dodatni snimak: