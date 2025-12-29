NAPUSTILA ZVEZDE GRANDA, A SADA SPAKOVALA KOFERE I OGLASILA SE IZ OVE DRŽAVE! Pogledajte samo ovaj prizor
Nakon što je napustila muzičko takmičenje „Zvezde Granda“, Kebina bivša snajka Sofija Dacić odlučila je da otputuje na skupocenu destinaciju. Atraktivna pevačica spakovala je kofere i napustila Srbiju, a prvi put se sada oglasila iz Dubaija.
Sofija je na društvenim mrežama podelila fotografije sa ove luksuzne destinacije, gde pozira ful našminkana, savršeno sređena i vidno raspoložena.
U elegantnoj kombinaciji, sa besprekornom frizurom i glamuroznim mejkapom, jasno je stavila do znanja da joj promene i te kako prijaju.
O upoznavanju sa Igorom Kojićem: "Rekao mi je da mi je lepa frizura"
Podsetimo, Sofija je nedavno prvi put za medije govorila o ljubavi sa Igorom i otkrila kako su se oni upoznali.
- Od mog i Igorovog razvoda je prošlo dva, tri meseca. Nas dvoje smo se slučajno upoznali u gradu, nisam ni znala ko je Igor jer je nosio neku kapu i ja ga nisam prepoznala. Taj dan sam bila kod frizera i izgleda da se isplatilo, rekao mi je da mi je lepa frizura. Tako je sve počelo. Pre stupanja u brak smo kratko bili zajedno, roditelji su bili šokirali, ali upoznali su Igora tako da se nisu protivili. Ja čim sam upoznala Igora sam došla kući i rekla: "Da znate, ovo je dečko za kojeg ću da se udam". Prvog dana sam to rekla jer sam imala osećaj koji nisam imala ni sa kim drugim i zbog toga mi nije žao iako se završilo ovako kako se završilo. Mislim da se uvek treba voditi svojim osećajem i slušati srce jer nikada ne znate šta to može da vam donese, iako to nije prošlo, možda će nešto drugo proći. Možda iz lošeg izrodi nešto lepo - rekla je ona tada i dodala da razlika u godinama nije bila problem u njihovom odnosu.
- Razlika u godinama nije problem, nas dvoje smo isti. Dan je samo razlika u našim rođendanima. Karakterno smo jako slični. Ne bih htela da iznosim detalje.
kurir / blic
Pogledajte dodatni snimak: