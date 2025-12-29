TRI BRAKA,TRI SINA, JEDNA PONOSNA MAMA! Elena Karić pokazala kako izgleda prava porodična sreća sa sinovima (FOTO)
Dizajnerka nameštaja i ćerka modne kreatorke Verice Rakočević, Elena Karić, iza sebe ima tri braka, a iz tih brakova ima sinove koji su odrasli u prave frajere. Nedavno je ponosna majka podelila emotivnu fotografiju sa svojim naslednicima.
- Bogatstvo, ponos - stajalo je u opisu fotke.
Na slici Elena je nežno zagrlila sinove, a u opisu je istakla koliko je ponosna na njih i koliko joj znači njihova bliskost. Pratitelji su odmah reagovali brojnim komentarima, hvaleći njenu toplinu i sklad sa sinovima, dok su mnogi primetili koliko su sinovi slični majci i koliko zrače samopouzdanjem.
Inače, Elena je prvog sina Luku Mijatovića dobila u braku sa srpskom fudbalskom zvezdom Peđom Mijatovićem, drugog sina Matiju Draškovića sa biznismenom Andrijom Draškovićem, a trećeg sina Simona, koji je nedavno napunio 18 godina u braku sa biznismenom Jugoslavom Karićem.
Bogoljub Karić o bivšoj snajki Eleni
Dizajnerka enterijera Elena Karaman, bila je u braku sa Jugoslavom Karićem, a sada je, nakon mnogo godina, Bogoljub Karić prvi put progovorio i otkrio kakvo mišljenje ima o bivšoj snajki Karića.
- Što se tiče Elene, ona je izvanredno kreativna žena i ima ogromne vrednosti, tu nema priče. Naša je čast što je bila deo svih nas. Oni takođe imaju dete, sina Simona, koji je predivan dečko koji danas studira, rekao je Bogoljub Karić.
"Nije mi bilo svejedno kad sam saznala da je mlađi"
- Sa Jugoslavom sam se upoznala slučajno, na proslavi BK televizije. Nisam imala pojma ko je on, pa sam rekla: „Što je dobar ovaj dasa“. I to je bio jedini muškarac za koga sam ja pitala: „Кo je to“. Upoznali su nas zajednički prijatelji. Krili su da je Jugoslav mlađi od mene sedam godina. On me nije lagao da bi kasnije bio „čist“, samo mi je sve prećutao. Kasnije se pravdao: „Pa da sam ti rekao odmah, ti bi rekla: "Мali, pali! A ovako, kasnije, kada prorade emocije, ne možeš tek tako da me pustiš!“ I bio je u pravu, tada je već bilo kasno – već sam se upecala! Nije mi bilo svejedno kada sam saznala koliko je mlađi. Danas mi to ne smeta, on je zreo i ozbiljan čovek. Ja sam ta koja je često detinjasta - rekla je svojevremeno za "Blic puls" Elena, koja se u međuvremenu razvela i od Jugoslava Karića.