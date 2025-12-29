Slušaj vest

Dizajnerka nameštaja i ćerka modne kreatorke Verice Rakočević, Elena Karić, iza sebe ima tri braka, a iz tih brakova ima sinove koji su odrasli u prave frajere. Nedavno je ponosna majka podelila emotivnu fotografiju sa svojim naslednicima.

Elena Karaman Karić sa sinovima
Elena Karaman Karić sa sinovima Foto: Preent Screen

- Bogatstvo, ponos - stajalo je u opisu fotke.

Na slici Elena je nežno zagrlila sinove, a u opisu je istakla koliko je ponosna na njih i koliko joj znači njihova bliskost. Pratitelji su odmah reagovali brojnim komentarima, hvaleći njenu toplinu i sklad sa sinovima, dok su mnogi primetili koliko su sinovi slični majci i koliko zrače samopouzdanjem.

Inače, Elena je prvog sina Luku Mijatovića dobila u braku sa srpskom fudbalskom zvezdom Peđom Mijatovićem, drugog sina Matiju Draškovića sa biznismenom Andrijom Draškovićem, a trećeg sina Simona, koji je nedavno napunio 18 godina u braku sa biznismenom Jugoslavom Karićem.

Bogoljub Karić o bivšoj snajki Eleni

Dizajnerka enterijera Elena Karaman, bila je u braku sa Jugoslavom Karićem, a sada je, nakon mnogo godina, Bogoljub Karić prvi put progovorio i otkrio kakvo mišljenje ima o bivšoj snajki Karića.

- Što se tiče Elene, ona je izvanredno kreativna žena i ima ogromne vrednosti, tu nema priče. Naša je čast što je bila deo svih nas. Oni takođe imaju dete, sina Simona, koji je predivan dečko koji danas studira, rekao je Bogoljub Karić.

Elena Karić Foto: Aleksandar Jovanović Cile, Damir Dervišagić, Marina Lopičić

"Nije mi bilo svejedno kad sam saznala da je mlađi"

- Sa Jugoslavom sam se upoznala slučajno, na proslavi BK televizije. Nisam imala pojma ko je on, pa sam rekla: „Što je dobar ovaj dasa“. I to je bio jedini muškarac za koga sam ja pitala: „Кo je to“. Upoznali su nas zajednički prijatelji. Krili su da je Jugoslav mlađi od mene sedam godina. On me nije lagao da bi kasnije bio „čist“, samo mi je sve prećutao. Kasnije se pravdao: „Pa da sam ti rekao odmah, ti bi rekla: "Мali, pali! A ovako, kasnije, kada prorade emocije, ne možeš tek tako da me pustiš!“ I bio je u pravu, tada je već bilo kasno – već sam se upecala! Nije mi bilo svejedno kada sam saznala koliko je mlađi. Danas mi to ne smeta, on je zreo i ozbiljan čovek. Ja sam ta koja je često detinjasta - rekla je svojevremeno za "Blic puls" Elena, koja se u međuvremenu razvela i od Jugoslava Karića.

Ne propustiteStarsPRIVATNA PLAŽA, PALME, MOSTIĆ! Elena Karić sa bivšim mužem deli vilu: Platili je 1,3 miliona evra, prodavali za 4 miliona, a enterijer kao iz 1001 noći!
collage3-copy.jpg
StarsOD ĐOKOVIĆA UZELA 2,9 MILIONA € pa sagradila vilu USRED ŠUME: Kozjim stazama se stiže do nje, a evo zašto komšije beže od nje
11111.jpg
Stars"BRAK SA ELENOM KARIĆ JE BILA GREŠKA" Peđa Mijatović otkrio detalje braka sa dizajnerkom: Nisam znao u šta ULAZIM...
Elena Karaman
StarsELENA OKUPILA SVE BIVŠE LJUBAVI NA JEDNOM MESTU! Otkriveno kako se slažu bivši partneri fali samo ON! (FOTO)
foto01-news1-sonja-spasic.jpg

Elena Karaman zapalila vatru na imanju Izvor: instagram/elenakaraman.essence