Bogoljub Karić o bivšoj snajki Eleni

"Nije mi bilo svejedno kad sam saznala da je mlađi"

- Sa Jugoslavom sam se upoznala slučajno, na proslavi BK televizije. Nisam imala pojma ko je on, pa sam rekla: „Što je dobar ovaj dasa“. I to je bio jedini muškarac za koga sam ja pitala: „Кo je to“. Upoznali su nas zajednički prijatelji. Krili su da je Jugoslav mlađi od mene sedam godina. On me nije lagao da bi kasnije bio „čist“, samo mi je sve prećutao. Kasnije se pravdao: „Pa da sam ti rekao odmah, ti bi rekla: "Мali, pali! A ovako, kasnije, kada prorade emocije, ne možeš tek tako da me pustiš!“ I bio je u pravu, tada je već bilo kasno – već sam se upecala! Nije mi bilo svejedno kada sam saznala koliko je mlađi. Danas mi to ne smeta, on je zreo i ozbiljan čovek. Ja sam ta koja je često detinjasta - rekla je svojevremeno za "Blic puls" Elena, koja se u međuvremenu razvela i od Jugoslava Karića.