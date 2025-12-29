Slušaj vest

Učesnici emisije "Elite" dobili su zadatak da odaberu dve osobe kojima će otkriti svoje novogodišnje želje – jednu osobu koju najviše vole, i drugu koju ne mogu da podnesu.

- Ivane, sa tobom imam zlatnog anđela, moj Željka. Želim da jedno prema drugom imamo poštovanje, da se cenimo i da se ne takmičiš sa mnom kao u prethodnim sezonama. Ja ne nameravam da se takmičim sa tobom, a pogotovo ne u rijalitiju. Želim kad se završi ova sezone da Željko bude i deo tvog života i da se viđate, a alimentacije i budalaštine mi ne padaju na pamet - poručila je Miljana, koja je izrazila želju da se pomire iako je razočarana Ivanovim ponašanjem prema Željku i Leni.

Ivan je izabrao Draganu, ali je u svom izlaganju istakao da mu je Miljana upropastila boravak u "Eliti 9".

- Ja ću da izabarem Draganu kao osobu koja mi ulepšava boravak. Dragani i njenoj porodici želim sve najbolje. Osoba koja mi je upropastila boravak i koja jedina to može je naravno Miljana Kulić, ali naravno i njoj sve želim najbolje. Ja ću nju da uporedim sa Asminom i Aneli, a pošto ovo neće da čuje nema potrebe da mi se obraća. Ona želi mojoj sestri sve najbolje, a pre pet dana mi je rekla da mi je sestra ubila čoveka i sakrila telo - pričao je Ivan.

Kulićevu su njegove reči zabolele pa mu je odbrusila da je skot.

- Ja ću da se pomirim sa tim da si skot i da te boli k*rac za Željka i Lenu i to je to. Ja sam uvek insistirala da dođeš, a ti si to koristio u svrhu rijalitija - dodala je Miljana.

Nakon svega Ivan joj je poručio da ga patetisanje ne zanima i da je zauvek završio sa njom.

- Željko mi nije poslao nijednu čestitku za ove tri godine, ali zahvaljujući njima. Željko je rekao da jedva čeka da mi snimi čestitku, tako smo se rastali, ali onda je ova došla da glumi budaletinu. Nikad više neću da joj oprostim ništa. Ona misli da je Bogom dana i da ja moram nešto jer sam Željkov otac, a ne moram ništa. Mi smo nakon prvog viđanja mog sa detetom imali katastrofa sezonu, a neću to više da dozvolim. Ja nisam nikad ovde došao sa zlom namerom, niti sam imao motiv da imam loš odnos sa Miljanom. Ovo patetisanje me više ne zanima - nastavio je Ivan, koji je zbog Miljaninog maltretiranja nedavno tražio hitan razgovor sa produkcijom.

Ogorčena na Ivanovo ponašanje

Naime, rijaliti učesnica Miljana Kulić otvorila dušu cimerki Mileni Kačavendi o problemima sa Ivanom Marinkovićem i o tome kako se ponaša prema svojoj deci, Leni Marinković i Željku Kuliću.

- Milena, krivo mi je! Duša me boli zbog Ivana Marinkovića. Ja hoću da porazgovaram sa njim, ali ja ne mogu na silu. Opet radim medveđu uslugu, tražim da klip pošalje Željko. Svi su mi rekli da ne radim to detetu jer možda neće da ga viđa - rekla je Miljana.

- Ti po svaku cenu želiš da to nešto popraviš - rekla je Milena.

- Duša mi se kida, ja gutam knedle - rekla je Miljana.

- Ti si uvek ovakva pred praznike - rekla je Milena.

- Meni je krivo što mi ne priđe da vidi kako sam. Ja mu jutros priđem da pitam je l' sve bilo u redu na suđenju, duša me boli. Napolju sam ga zvala da mama ne zna, pare mu pošaljem da mama ne zna. Kad je video tortu nije mu bilo dobro - rekla je Miljana.

- To si ti! - rekla je Milena.

- Ja se svađam sa majkom jer ga Željko traži, a on je lažov. Željko će da bude polupan sa takvim igranjem emocijama - rekla je Miljana.

- On nema osećaj ni za prvo dete. On nema generalno osećaj - rekla je Milena.

- Moja majka kad god mu spomene on krene da se dere: "Gledaj svoj život, neću ništa da joj ostavim, ona je završila sa mnom, odrekla me se" - pričala je Miljana.