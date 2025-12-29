Slušaj vest

Iako su važili za jedan od najskladnijih parova na estradi, Jovan Pantić i Marija Mikić nedavno su objavili da se razvode. Uprkos emotivnom raskidu, Jovan je danas proslavio rođendan i na društvenim mrežama se dirljivo obratio svojoj deci.

Foto: Privatna Arhiva

Rođendanska proslava održana je u jednom beogradskom restoranu, a Jovan je u opisu fotografije istakao koliko mu njegovi naslednici znače i koliko mu pružaju podršku u ovom teškom periodu. Porodica je, kako se vidi, i dalje veoma povezana, a trenutci provedeni zajedno delovali su ispunjeni ljubavlju i pažnjom.

- Kada je put bio dug, a noć bez kraja, vi ste bili iskra mog novog sjaja. U tišini sam nalazio znak, vaša ljubav je pobedila mrak. Godine prolaze, brojim ih sad, trideset šest, ali duh je mlad. Sve što jesam i što ću biti, u vašem osmehu naučio sam živeti. Hvala vam za svetlo dok sam hodao mrakom. Volim vas- napisao je on, a čestitke u komentarima su se nizale.

Otišao za Dubai

Podsetimo, pevačica Marija Mikić razvela se od Jovana Pantića sa kojim ima dvoje dece, a nakon razvoda svako je nastavio svojim životom. Tako je i Jovan spakovao kofere i napustio Srbiju. On se oglasio na svom Instagram profilu gde je pokazao da se trenutno nalazi u Dubaiju. Jovan je slikao luksuzni apartman sa nestvarnim pogledom u kom će uživati u narednom periodu. Marija je u isto vreme sa decom na moru u Crnoj Gori.

Podsetimo, pošto su odlučili da svako nastavi svojim putem, najvažnija stavka bio je porodični dom od navodno 500.000 evra na Bežanijskoj kosi, koji je, prema pisanju domaćih medija, ostao Mariji i njihovoj deci – ćerki Đurđi i sinu Miliji.

Jovan se u međuvremenu iselio iz zajedničke kuće u kojoj su živeli dok su bili u braku, i navodno se vratio da živi kod roditelja u Zemunu. Kako navode izvori bliski bivšem paru, sve odluke donete su dogovorom, a oboje su se trudili da razvod protekne u što mirnijem tonu – prvenstveno zbog dobrobiti njihove dece.

"Nije bilo svađa ni natezanja. Oboje su svesni da deci treba stabilnost, i Marija je ostala u kući koju su zajedno kupili na kredit. Jovan je to prihvatio bez problema. I dalje se viđaju i zajedno učestvuju u odgajanju mališana, o čemu govori i nedavna proslava Đurđinog trećeg rođendana", otkriva izvor blizak nekadašnjem paru za domaće medije.