U duhu predstojećih novogodišnjih praznika, Veliki šef odlučio je da priredi posebno iznenađenje takmičarima rijalitija "Elite".

Pošto su zadrugari već mesecima odvojeni od svojih porodica, produkcija je želela da im pruži dirljiv trenutak i podseti ih na one koje najviše vole. Nakon gotovo četiri meseca, takmičari će konačno imati priliku da čuju poruke i čestitke svojih najbližih.

Sutra, odmah posle emisije "Amidži šou", u Eliti neće biti održana uobičajena žurka. Umesto toga, stanovnike Bele kuće očekuje emotivno iznenađenje koje će sigurno probuditi jake emocije.

Voditeljka Ivana Šopić posetiće učesnike i zajedno sa njima pratiti novogodišnje čestitke porodice i prijatelja. Produkcija se nada da će ovaj trenutak dodatno zbližiti učesnike i pružiti im toplinu koju su dugo čekali, a fanovi na društvenim mrežama već s nestrpljenjem očekuju da vide njihove reakcije.

Velika šefica Milica Mitrović je najavila emisiju na svom profilu, a verujemo da će zadrugarima ovo biti draže od žurke.

Otkrila šta će se desiti sa Elitom 9

Naime, gledaoci rijalitija „Elita“ i ove godine moći će da uživaju u posebnom novogodišnjem izdanju popularnog šou-programa Elitovizija, koje je zakazano za 2. januar 2026. godine.

Tradicionalna novogodišnja Elitovizija iz godine u godinu privlači veliku pažnju publike i beleži visoku gledanost, a ni predstojeće izdanje ne bi trebalo da bude izuzetak. Takmičari najgledanijeg rijalitija imaće priliku da se predstave u drugačijem svetlu, van svakodnevnih dešavanja u kući, te pokažu svoje vokalne i scenske sposobnosti.

Publiku očekuju muzički nastupi, raznovrsni performansi i brojna iznenađenja, uz dozu takmičarskog duha i zabave po kojoj je Elitovizija prepoznatljiva.

Organizatori najavljuju glamuroznu atmosferu i bogat program, koji bi trebalo da obeleži početak 2026. godine.