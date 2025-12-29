Slušaj vest

Pevačica Emina Jahović podelila je na društvenim mrežama kako uživa na tretmanu za ulepšavanje. Ona je pozirala sa peškirićem preko oblina, a njena lepota je došla do izražaja.

Emina Jahović je navela na Instagramu da se posvetila procesu koji "hrani i hidrira kožu", te je jasno da i te kako vodi računa o svom izgledu.

Pokupila je kosu i snimala se u jednom salonu, te navela:

Emina Jahović golišava samo u peškiricu Foto: Printscreen

- Ovo mi toliko prija...

Saša Kovačević pričao da se razočarao u Eminine postupke

Emina se, podsetimo, nedavno osvrnula na odnos sa Sašom Kovačevićem, koji je otkrio da ga je ona razočarala.

- Ja stvarno ne znam šta je to, šta se dešava, šta mu je problem, da li su to mediji, nešto... Ja sam njega zvala za koncert, rekao je da ima isti dan koncert kod kume Ivane Selakov, ja stvarno ne znam šta je tu posredi - navela nam je Emina.

"Ne zanima me da pevam na turskom jeziku"

Dugo živi u Istanbulu, a ističe da ne želi da peva na turskom jeziku.

1/8 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ne zanima me da pevam na turskom, hoću da pevam na našem jeziku. Ne mogu da pevam na turskom jer taj jezik ne osećam - rekla je pevačica.

Pogledajte dodatni snimak: