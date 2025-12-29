Sale Tropiko na spektaklu u Areni u Beogradu

Tropiko bend večeras ima veliki koncert u MTS dvorani, a frontmen grupe, Sale, obratio se okupljenim novinarima pred spektakl koji su pripremili.

Sale je istakao kako ne može da veruje da je prošlo 20 godina od početka njegove karijere.

- Spreman sam. Jedva čekam da se popnem na binu i da zasviramo naše hitove. Ljudi su bolešljivi, sezona je virusa. Aca Pejović će biti gost na koncertu. Nemam osećaj da je prošlo 20 godina. Ova 2025. godina nije svima bila najsjajnija. Nadam se da ćemo ući u 2026. godinu rasterećeniji.

Oseća se kao omladinac, iako je su mnogi danas odrasli na muzici kojoj je dao život zajedno sa svojim bednom.

- Ponosna sam na to, osećam se kao omladinac, a pesme traju jako dugo. To je znak da smo nešto dobro uradili u životu, slava Bogu.

Pevač je dobio dve ćerke sa bivšom suprugom Jovanom Pajić. Ćerkice su uzbuđene pred njegov izlazak na binu, a kako kaže obe su talentovane za muziku.

- Helena je šmugnula negde, valjda do Meka, uzbuđenje su ćerke. Pitala me je što ne pevamo "Lavinu". Obe pevaju. To se nikad ne zna. Podržao bih ih u bilo čemu, a svaki posao je lak, ako ga voliš.

Novu godinu slavi kod kuće sa decom

- U 2026. godinu ulazim sa mojom decom, posle mnogo, mnogo godina na moje i njihovo zadovoljstvo, zajedno smo kod kuće. Odbrojavamo, želimo da nam godina bude svima lakša, da budemo zdravi u miru i ljubavi

Sale: "Proslavili smo 14 godina braka"

Podsetimo, Sale je nakon razvoda pronašao sreću u ljubavi, a nedavno je sve iznenadio kada je šaljivo u emisiji "Amidži šou" rekao da su Jovana i on i dalje supružnici.

- Evo neki dan smo slavili 14 godina braka. Uskoro ćemo se papirološki razvesti, ali mi smo i dalje u braku - rekao je Sale Tropiko i šokirao sve u studiju.

