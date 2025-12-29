POČEO KONCERT TROPIKO BENDA! Iznenadiće vas imena koja seda u publici, dvorana potpuno krcata (VIDEO)
Tropiko bend započeo je koncert u MTS Dvorani, koja je ispunjena do poslednjeg mesta. Već od prvih taktova jasno je da publiku očekuje veče za pamćenje, jer je atmosfera u dvorani dovedena do usijanja.
Energija ne jenjava, hitovi se pevaju uglas, a publika u transu prati svaki pokret na sceni. Vlada prava koncertna euforija, a Tropiko bend još jednom potvrđuje status jednog od najpopularnijih bendova na domaćoj muzičkoj sceni.
Poznati došli da ga podrže
Među publikom su i brojna poznata lica. Koncert prate Saša Kovačević, Nenad Blizanac, Boško Jakovljević i Milan Mitrović, koji sa osmehom uživaju u sjajnoj atmosferi.
Dok koncert traje, jedno je sigurno — Tropiko bend i publika dišu kao jedno, a veče se već sada pretvara u pravi muzički spektakl.
Prvi gost Princ
Prvi gost na večerašnjem koncertu Tropiko benda je Princ od Vranje.
Sale je uleteo u publiku kako bi pozdravio prijatelja, a onda je najavio svog južnjaka.
Drugi gost Pejović
Drugi gost na spektakularnom koncertu je Aco Pejović.
Pogledajte dodatni snimak: