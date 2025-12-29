Slušaj vest

Tropiko bend započeo je koncert u MTS Dvorani, koja je ispunjena do poslednjeg mesta. Već od prvih taktova jasno je da publiku očekuje veče za pamćenje, jer je atmosfera u dvorani dovedena do usijanja.

Energija ne jenjava, hitovi se pevaju uglas, a publika u transu prati svaki pokret na sceni. Vlada prava koncertna euforija, a Tropiko bend još jednom potvrđuje status jednog od najpopularnijih bendova na domaćoj muzičkoj sceni.

Poznati došli da ga podrže

Koncert Tropiko Benda Foto: Privatna arhiva

Među publikom su i brojna poznata lica. Koncert prate Saša Kovačević, Nenad Blizanac, Boško Jakovljević i Milan Mitrović, koji sa osmehom uživaju u sjajnoj atmosferi.

Dok koncert traje, jedno je sigurno — Tropiko bend i publika dišu kao jedno, a veče se već sada pretvara u pravi muzički spektakl.

Tropico Bend zapoceo koncert Izvor: Privatna arhiva

Prvi gost Princ

Prvi gost na večerašnjem koncertu Tropiko benda je Princ od Vranje.

Sale je uleteo u publiku kako bi pozdravio prijatelja, a onda je najavio svog južnjaka.

Prvi gost na koncertu Tropiko Benda Izvor: Privatna arhva

Drugi gost Pejović

Drugi gost na spektakularnom koncertu je Aco Pejović.

