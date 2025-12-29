Slušaj vest

Aleksandra Prijović posle jednogodišnje pauze vraća se na scenu u velikom stilu, pa će tako večeras zapevati u Baru na otvorenom!

Za njen koncert vlada veliko interesovanje publike, pa su ljudi iz svih krajeva Crne Gore, ali i Srbije, od ranih jutarnjih časova pristizali u Bar, u kome vlada totalni kolaps, kako bi prisustvovali ovom prednovogodišnjem spektaklu.

Prija jutros stigla u Crnu Goru

Kako smo saznali, Prija je stigla jutros u Crnu Goru u društvu supruga Filipa Živojinovića, a pre koncerta je iskoristila vreme i na kratko uživala u sunčanom danu na Barskoj rivijeri, u jednoj od uvala uz more.

Podsetimo, muzička zvezda je danas pre povratka na scenu objavila na svom Instagram profilu porodičnu fotografiju. Aleksandra je pozirala sa ćerkicom Arijom, koju je na svet donela 3. septembra, a koju je sada i prvi put javno pokazala, sinom Aleksandrom i suprugom Filipom Živojinovićem, kome se ujedno i javno obratila.

- Pre 10 godina počeli kao dvoje. Danas nas je četvoro. Hvala ti za 10 najlepših godina - napisala je Prijovićka.

