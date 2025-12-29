Slušaj vest

U duhu praznične čarolije, pevačica Anabela Atijas priredila je poseban i nezaboravan trenutak za svoje unuke – ćerke Marka Miljkovića i Lune Đogani!

U simpatičnom i veseloj raspoloženju, Anabela se pojavila u kostimu Deda Mraza, noseći poklone i šireći radost i osmehe kod devojčica. Njen zabavni i topli gest izazvao je oduševljenje kako kod najmlađih, tako i kod njenih pratilaca na društvenim mrežama.

1/5 Vidi galeriju Anabela Atijas u kostimu Baba Mrazice Foto: Printscreen

Publika oduševljena

Video koji je postao viralan prikazuje Anabelu kako, u tipičnom Deda Mraz izdanju, ulazi u sobu i iznenađuje unuke, koje su reagovale tako što su vrištale, ali su je ubrzo prepoznale.

Mlađa se uplašila pa je pustila i koju suzu, ali se Anabela ubrzo razotkrila, te ju je zagrlila. Pevačica je nedavno i govorila o njihovom odnosu.

Pogledajte dodatni snimak: