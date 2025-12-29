Slušaj vest

Pevačica Mina Kostić izazvala je lavinu reakcija kada je otkrila da je u vezi sa biznismenom koji se predstavlja kao Kasper. Njihova romansa, obavijena misterijom, dobila je potvrdu kada se Kasper javio uživo u emisiji "Amidži šou" i otkrio svoj identitet.

Sudeći prema slici koju je Mina objavila na Instagramu, Kasperje stigao u Srbiju. Mina je na društvenim mrežama podelila zajedničke trenutke.

Ovo je prvi susret para koji je preko 6 meseci u vezi.

- Naša veza je potpuno realna, bez ikakvih razloga za sumnju. Video sam Minu uživo i naš odnos je istinit. Ne postoje nikakve laži u ovoj priči,“ izjavio je Kasper u emisiji "Amidži šou".

Najavljivala susret sa dečkom Kasperom

Mina je govorila da će do susreta između nje i novog partnera, sa kojim ima ljubav preko žice.

- To nije samo zaljubljenost, ja njega volim. Sad sam napunila 50 godina, zrelo je. Nisam verovala u to, kad sam digla ruke, onda se pojavio - kaže ona i dodaje:

- Jedva čekam da dođe. Svaki dan se čujemo i vidimo, očekujem sve najbolje. Ima pozitivne treme.

