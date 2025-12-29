Slušaj vest

Aleksandra Prijović posle jednogodišnje pauze vratila se na scenu u velikom stilu, pa je tako u Baru započela svoj povratnički koncert.

Ona je razgovarala sa medijima pre samog spektakla, te je tom prilikom otkrila detalje iz života o kojima se do sada nije znalo.

Pre svega otktrila je kako se oseća pred prvi koncert nakon pauze od godinu dana.

1/5 Vidi galeriju Koncer u Baru Aleksandre Prijović Foto: Kurir, Munja

"Imam tremu"

"imam tremu više nego što sam očekivala, ceo dan mi nije dobro, osećam se kao da prvi put imam koncert. Toliko je vremena prošlo i posle svega onog lepog baš sam se posvetila i kući i deci i retko gde sam odlazila, ušla sam u neku rutinu, sada kada pomoslim da se sve vraća baš mi je frka, ali sam sigurna da će sve proći kao u Beogradu pred prvi koncert kada sam htela da padnem u nesvest, a posle je sve bilo odlično", rekla je Prija koja priznaje da se razočarala u ljude oko sebe.

Aleksandra Prijović Izvor: Kurir

"Bila sam tužna"

"Kada sam saznala da sam trudna 95% njih me je zaboravilo, jako sam bila tužna. Dok je svega bilo svi su bili tu, a onda mi je baš bilo teško", kaže folk zvezda pa dodaje:

"Pričala sam i sa nekim svojim starijim kolegama i rekli su mi da je sve to tako bilo i kod njih, kažu da se to sve dešava, da je to život, ali posle svega onako lepog kada sam trebala da budem najsrećnija u životu ja to nisam bila".

Zapocela koncert u Baru Izvor: Kurir

Aleksandra Prijović započela je koncert pesmom "Sve po starom", a publika željna pevačicinih nastupa i koncerata već sa prvim taktovima pala je u trans, a ceo intervju i atmosferu sa koncerta možete pogledati u snimcima u okviru teksta.

Aleksandra Prijović Izvor: Kurir

Pogledajte dodatni snimak: