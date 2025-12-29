"KADA SAM ZATRUDNELA 95% LJUDI ME JE ZABORAVILO" Aleksandra Prijović brutalno iskrena pred povratnički koncert u Baru: Bila sam jako tužna
Aleksandra Prijović posle jednogodišnje pauze vratila se na scenu u velikom stilu, pa je tako u Baru započela svoj povratnički koncert.
Ona je razgovarala sa medijima pre samog spektakla, te je tom prilikom otkrila detalje iz života o kojima se do sada nije znalo.
Pre svega otktrila je kako se oseća pred prvi koncert nakon pauze od godinu dana.
"Imam tremu"
"imam tremu više nego što sam očekivala, ceo dan mi nije dobro, osećam se kao da prvi put imam koncert. Toliko je vremena prošlo i posle svega onog lepog baš sam se posvetila i kući i deci i retko gde sam odlazila, ušla sam u neku rutinu, sada kada pomoslim da se sve vraća baš mi je frka, ali sam sigurna da će sve proći kao u Beogradu pred prvi koncert kada sam htela da padnem u nesvest, a posle je sve bilo odlično", rekla je Prija koja priznaje da se razočarala u ljude oko sebe.
"Bila sam tužna"
"Kada sam saznala da sam trudna 95% njih me je zaboravilo, jako sam bila tužna. Dok je svega bilo svi su bili tu, a onda mi je baš bilo teško", kaže folk zvezda pa dodaje:
"Pričala sam i sa nekim svojim starijim kolegama i rekli su mi da je sve to tako bilo i kod njih, kažu da se to sve dešava, da je to život, ali posle svega onako lepog kada sam trebala da budem najsrećnija u životu ja to nisam bila".
Aleksandra Prijović započela je koncert pesmom "Sve po starom", a publika željna pevačicinih nastupa i koncerata već sa prvim taktovima pala je u trans, a ceo intervju i atmosferu sa koncerta možete pogledati u snimcima u okviru teksta.
Pogledajte dodatni snimak: