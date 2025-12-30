Slušaj vest

Marija Šerifović trudi se da svaki slobodan trenutak kada ne nastupa provede sa sinom Mariom. Ona je sada podelila trenutak iz restorana i pokazala iznenađenje koje je osoblje priredilo za njenog naslednika.

Mario je dobio tortu specijalno rađenu za njega, kao i posebnu poruku.

- Dragi Mario, ovo je tvoja torta. Ozbiljno. Samo tvoja. Da bismo bili sigurni da mama neće "samo da proba jedno parče", Mariji smo poslali njenu omiljenu tortu. Ovim slatkim poklonima želimo da vam zasladimo kraj ove godine. Želimo da vam nova godina donese još više smeha, ljubavi i lepih trenutaka koje ćete deliti zajedno - stajalo je u poruci, a ponosna mama Marija se pohvalila na mrežama.

"Samohranim majkama trena da se dodeli pehar"

Podsetimo, Marija sama odgaja sina Maria kojeg je dobila pomoću surogat majke. Ona je nedavno govorila o majčinstvu koje ju je iz korena promenilo.

- Svi oko mene govore on je mali, on je mali, ja kažem nije mali, on sve zna, sve razume. Mislim da sada nisam stroga, on je toliko aktivan da je to čudo Božje, a na meni je trenutno sada samo da ga sačuvam - na pitanje koliko je teško biti samohrana majka rekla je tada: