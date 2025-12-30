Slušaj vest

Maja i Alen Hadrović započeli su svoju ljubavnu priču u rijalitiju "Zadruga", a danas važe za jedan od najskladnijih parova sa domaće javne scene. Nedavno su proslavili pet godina ljubavi, što su obeležili emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Na svom Instagram profilu podelili su sada novu sliku na kojoj poziraju srećni, nasmejani i zagrljeni, a mnogi su primetili da iz njih zrači ljubav i zajedništvo. Kako se može videti, Maja i Alen Hadrović žive punim plućima, a njihova veza deluje jače nego ikad.

Posebnu pažnju privukao je kratak, ali snažan opis uz objavu "Moj i njegova" koji je raznežio njihove pratioce i još jednom potvrdio koliko su jedno drugom posvećeni.

"Vila nas je koštala više od 200.000 evra"

Bračni par Maja i Alen Hadrović jedan je od retkih koji je opstao nakon rijaliti programa “Zadruga“, a danas vode miran i porodičan život. Oni su sagradili vilu koja se nalazi na Kosmaju, a iako će ona služiti za njihov odmor i beg iz prestonice, oni su zvanično počeli i sa izdavanjem. Radovi su trajali duži vremenski period, a najviše muke im je zadao veliki bazen okružen palmama.

Iako je prvenstveno otkrio da će troškovi za vilu biti oko 200.000 evra, tu cifru su prevazišli sa željom da sve dovedu do perfekcije.

- Gledali smo da sve sami radimo, čistimo kada odu ljudi, kosimo travu, sredimo bazen, a tako i dosta uštedimo. Kada sve sabereš i oduzmeš najbolje je sam, a samo za stvari oko bazena su mi tražili 500 evra, a to sam odradio za jedan dan – rekao je Alen, a onda se osvrnuo na troškove oko vile na Kosmaju.

- Što se tiče finansija oko vile otišlo je više od 200.000 evra, ali neću da spominjem koliko. Ti koji komentarišu cifru, nisu ništa gradili, jer svi znamo koliko je sve poskupelo, a nismo rekli pola miliona, jer videćete i vrednost kada bi prodavali. Ova kuća, bez dvorišta i bazena ima 220 kvadrata, tako da cifra od 200.000 evra je jako mala, jer ovo je stvarno lepota. Ovo je naš dvorac.

"Ako Bog da sledeće godine imaćemo još tri vile"

- Ako Bog da sledeće godine imaćemo još tri vile, manjeg kapaciteta i manji bazen, ali za odmor. Još jedna ovde na Kosmaju i u Barajevu se sprema sa budućim učesnikom “Elite“ bazen manje površine i tri kontejnera što se prave i na Kosmaju. Još tri vile, ali malo ću pričati da se nešto ne izjalovi – dodaje sa osmehom on.