Slušaj vest

Starleta Božana Vujinović je otvoreno i bez zadrške odgovarala na razna pitanja na svom profilu na Instagramu, ali jedno je posebno privuklo pažnju i izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Naime, jedna pratilja zatražila je savet kako da se "otrgne od osobe koja je ozbiljan manipulator, ali i galantan muškarac u isto vreme", a Božanin odgovor mnoge je ostavio u šoku.

- Uzmi mu pare, pa ga izbegavaj. Pa malo budi dobra i mila, pa opet ga ignoriši. Malo si draga, malo si odvratna, neka ne zna gde udara mučenik, ali non-stop imaj neke zahteve - napisala je Božana Vujinović i izazvala lavinu komentara.

1/8 Vidi galeriju Božana Vujinović Foto: Facebook, Privatna Arhiva

Stavila tačku na priče da se bavi najstarijim zanatom

Vujinovićeva se jednom prilikom dotakla i navoda da se bavi najstarijim zanatom, te je otkrila da li je nekad bila privođena zbog prostitucije.

- Nikada. Svi napisi u medijima su bili laž. Sa neistinama se borim na sudu i do sada sam dobila svaki spor. Kada nemaš problem da se zameriš bilo kome ko ti stane na senku, rađaju se neprijatelji sa kojima još uvek uspešno izlazim na kraj. Nikada nisam dozvoljavala da me spletke pokolebaju - tvrdi ona.

Kako je istakla, jedna je od retkih starleta koja ne želi da zarađuje od platforme na kojoj se prodaju eksplicitne fotografije.

- Prodavanje intime za 5, 10 dolara mi je ispod časti. Skinula sam se gola samo za naslovnu stranu Plejboja.