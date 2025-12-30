Slušaj vest

Željko Mitrović, čelnik "Pinka", najavio je nove otkaze u ovoj medijskoj kući. On je otkrio kako će od sada poslovati, te šta će im biti prioritet.

- I sutra i prekosutra će biti isplaćeno svim radnicima u Pink Medija Grupu kao bonus, 20 miliona za sve, ne pojedinačno - rekao je Željko Mitrović, a onda je dodao da je ovo poslednja godina da se ravnomerno raspoređuju bonusi.

- Nikada više se neće ravnomerno raspoređivati bonusi nego isključivo prema zaslugama i prema doprinosima. Naravno, ovaj princip ćemo usvojiti i kada su plate u pitanju. Vi ste sada svi dobili 10.000 povećanje plate i bonuse i planiramo da nastavimo, pošto se nalazimo pred, verovatno, najuspešnijom i najprofitabilnijom godinom, ali to ne znači da će levičarstvo da pobedi i da ćemo da budemo socijalna ustanova, osim za decu bez roditeljskog staranja i kojima su potrebni oni koji imaju - rekao je Željko Mitrović.

Željko Mitrović je onda rekao da će se povećanje plata nastaviti, ali u tri kategorije.

- Prva kategorija - neće imati povećanje plate, to su oni ljudi koji otaljavaju, druga kategorija će biti oni koji rade posvećeno i koji provedu na Pinku veliki broj sati i za koje pouzdano znaju njihove kolege da su maksimalno posvećeni i da im je stalo do ovog posla - rekao je Željko i dodao da je rekao da je formirao komisiju koja je potpisala NV-a.

Bonus po učinku

- Nikada nećete saznati ko su članovi komisije, ja verujem da su to ljudi sa dovoljno kredibiliteta da sam mogao da im poverim taj posao, njih je sedam, poznaju svaki sektor u firmi i oni će određivati ko spada u posvećene, za koje pretpostavljam da ih nema manje od 50-60 odsto. I, naravno, treća kategorija, najznačajnija kategorija, ja ću da ih zovem super Pinkovci, to su oni koji ne samo što posvećeno rade svoj posao, ne samo što daju svoje maksimume, već sagledavaju šta je sve u ovoj kompaniji gde se može pomoći. Ja ću samo dati neke primere, ako ljudi ne razumeju da je ovaj sistem svima nama koristan, a ne samo posao kojim se neposredno baviš, onda to nije dovoljno da bi bio u super kategoriji. Možeš dobiti obično povećanje, ili ga nećeš dobiti uopšte, ali ako hoćeš super povećanje, ono ide samo za super Pinkovce. Recimo da dam primer, Baki će imati potpunu evidenciju o tome ko koliko daje doprinosa ukupno u našoj kompaniji. Daću vam primer, ja sam povećao svima plate za 10.000 dinara. Samo jedan mesec može da obezbedi kupovinu 10 karata u našem Teatru Odeon, to bi nama dalo znak da razmišljate o ovoj kompaniji kao da je vaša. To će se zvati super Pinkovci, ljudi koji svoj doprinos daju i mimo onog što je u njihovom opisu radnog mesta - rekao je Mitrović.

- Veliki budžet za povećanja plata će biti već od polovine godine, ali ne za sve. Tako da mislim da je to konačno jedan pravedan i jedan postupak, model, koji će uvesti malo više pravde u ovaj naš sistem. Ne znam da li je ovo za aplauz, nekima će se dopasti, nekima ne, ali oni koji su posvećeni, koji brinu o ovoj kompaniji, oni kojima nije teško da sagledaju sve čime se bavimo, bar u kafiću da nekom od svojih prijatelja preporučite nešto što je dobro, ali treba uložiti energiju da se i ostali naši biznisi razviju- dodao je Željko Mitrović.

Kategorije radnika

Vlasnik "Pinka" je podelio godišnje nagrade za najveći doprinos kompaniji.

- Ja sam odredio tri nagrade koje ću ja dodeliti za nagrade godine - Goran Gmitrić, kao najposvećeniji radnik u ovoj firmi koji ovde provodi između 14 i 18 sati dnevno. Druga nagrada ide van Srbije, nju je dobila Lajla Torlak, šef naše televizije u Bosni i Hercegovini. I još jedna nagrada, neko ko je radio mnogo više od onih osam sati, a da vam ne kažem da smo 100 ljudi našli koji ne dolaze na posao uopšte, moram da se izvinim i neka mi oproste i penzioneri, ljudi kad odete u penziju, otišli ste u penziju, ne možete biti u penziji, dobijati platu i ne dolazii na posao. I, treći radnik godine, mislim da tu imamo apsolutni konsenzus, Vesna Stanković - Veka.

"Više nema zezanja"

- Više nema zezanja oko rada i nerada, to sam morao da donesem odluke, koliko one bile radikalne, oko stotinak ljudi će dobiti naše oproštajno pismo, neki su već dobili, jer nije normalno da ljudi koji rade, rade za one koji ne rade, bolje da delimo pare među nama koji radimo - rekao je Željko Mitrović u svom obraćanju.

- Kada sam govorio da svi treba da budemo manje-više ako ne implementirani, bar da budemo obavešteni o svim projektima koji se dešavaju na paralelnim kolosecima, to ima veze sa sledećom godinom, koja će biti obeležena razvojem našeg digitala. Ako neko ima 18 miljardi pregleda na Jutjubu znači da je možda i najveći influenser u oblasti digitalnih medija, samo što monetizacija toga je bila nikakva, ove godine ćemo tome da se posvetimo na malo bolji način, a ono što je mnogo važno - niz novih digitalnih projekata ćemo aktivirati koji se svi oslanjaju na produkciju televizijsku, ali biće i nekih novih, a to je naš AI sistem, koji će početi sa radom 21. januara, definitivno.

On je dodao da su neki od digitalnih projekata još uvek poslovna tajna, jer smatra da će biti veoma zanimljivi svima, ali ne samo u Srbiji, nego u regionu. Svi digitalni projetki biće usmereni ka planetarnoj populaciji:

- Tako da, imamo dobre planove, imamo dobru osnovu, stabilno poslovanje, ali više nemamo snage za socijalni rad unutar firme, imamo za van, ali unutar firme, samo bolesni i koji su ugroženi mogu dobiti pomoć, neradnici i lenštine nula, ziro, krompir- rekao je Mitrović.

- Ne bih hteo da pokvarim zabavu, ali čestitam vam na rezultatima koje smo postigli, mislim da sam vam adekvatno uzvratio, i sa povećanjima i sa ostalim stvarima koje su bile do mene, a sada vam želim da se lepo provedemo - rekao je Željko na kraju obraćanja.

O prethodnim otkazima se naširoko pričalo

Željko Mitrović je i nedavno delio otkaze u svojoj kompaniji, a onda je otkrio da je jednog zaposlenog nagradio sa čak 10 nagrada i ovoga puta mu uručio dve koverte.

- Mnogo me nervira ovaj Lemax, a verovatno ću da raspustim i komisiju za odabir mima meseca! Nije normalno da od 11 meseci Lemax dobije 10 puta prvu nagradu! - napisao je Željko Mitrović i dodelio mu dve koverte, a onda se obratio i komisiji.