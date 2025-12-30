Slušaj vest

Sedmodnevni novogodišnji program koji organizuju Turistička organizacija Budve i Opština Budva pod sloganom “Visit & Remember“ započeo je nizom izuzetnih koncerata. Mnogobrojni posetioci širom regiona uživali su u savršenom spoju vrhunske muzike, jedinstvenog ambijenta i nezaboravnog provoda.

Za sjajnu atmosferu na samom početku večeri pobrinuo se Mirza Selimović, koji je svojim baladama osvojio budvansku publiku. On je poručio da mu je velika čast što je otvorio najveći novogodišnji muzički program u regionu, naglasivši da ga za Budvu vežu brojna prijateljstva, uspomene iz detinjstva i posebna ljubav prema obali i lokalnoj gastronomiji.

Boban Rajović napravio je opšti haos svojim hitovima “Usne boje vina“, “Provokacija“ i “Pomozite mi drugovi“. Rajović se pre koncerta prisetio svojih početaka vezanih za Budvu, kada je 2000. godine sam lepio postere po šetalištu, ističući da mu je upravo ovaj grad bio polazna tačka ka velikom uspehu.

Jovana Pajić nastupila je nakon Rajovića, a njen koncert označio je krunu uspešne godine ispunjene hitovima i nastupima. Ona je naglasila da muzika ima moć da ljudima donese radost.

U završnici prve večeri nastupio je Peđa Medenica, koji je podsetio da je godinama radio u Budvi tokom leta i da ga za ovaj grad vežu prijateljstva i mnoge nezaboravne noći.

Prvo praznično veče upotpunili su spektakularni vatromet i bogata gastronomska ponuda u okviru Novogodišnjeg bazara.

Direktorka TO Budve, Ana Vujošević, za Kurir je izrazila zadovoljstvo načinom na koji je program otvoren.