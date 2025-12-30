Slušaj vest

Mirjana Kalabić (34) iz Banjaluke, koja važi za najlepšu "Zvezdu Granda" pre mesec dana je otkrila da se razvela, a sada je podelila srećne vesti, da je trudna i da čeka prvo dete sa novim izabranikom i da je u 4. mesecu.

Mirjana Kalabić je potvrdila radosne vesti, priznajući da je trudnoća već počela da utiče na njene nastupe, zbog čega joj se desio i mali peh na sceni kada je zaboravila reči pesme. Ona je otkrila da je u 4. mesecu trudnoće.

- Šta da kažem, srećna sam i blagoslovena. Da Bog da da bude sve u redu - rekla je Mirjana.

- Više nisam sama na sceni, imam pojačanje, ali već primećujem da sam u drugom stanju, i tekst sam uspela da zaboravim.

"Čekamo bebu u miru"

Pevačica je otkrila da je ušla u četvrti mesec trudnoće, te da na svu sreću nema mučnine niti tegobe sa kojima se mnoge buduće majke suočavaju. Ipak, priznaje da oseća promene u temperamentu.

- Osećam blage promene raspoloženja, emotivna sam ali pozitivno. Srećna sam u ljubavi, i čekamo našu dragu bebu u sreći i miru - ispričala je takmičarka.

Mirjana Kalabić Foto: Printscreen/Instagram

Nova ljubav i podrška iz bekstejdža

Vest o trudnoći bila je veliko iznenađenje za publiku i gledaoce, s obzirom na to da se tek pre mesec dana saznalo da se Mirjana razvela.

Međutim, ona je ubrzo pronašla sreću pored novog partnera, izvesnog Dragana, čije fotografije redovno objavljuje na društvenim mrežama i koji je prati na takmičenju. On joj je pred izlazak na scenu uputio reči koje su je posebno dirnule.

- Rekao mi je pred nastup da "probijem" tu zavesu zbog nas troje - otkrila je Mirjana.