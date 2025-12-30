Slušaj vest

Muzička zvezda Aleksandra Prijović imala je prvi povratnički koncert posle jednogodišnje pauze uslovljene njenim drugim porođajem.

Na veliko oduševljenje publike, Aleksandra je održala spektakularni koncert u Baru, u Crnoj Gori, gde je trebalo da nastupi prošle godine. Međutim, nastup je tada otkazan, a muzička zvezda održala je obećanje i vratila se kako bi ispunila želju desetina hiljada ljudi koji su željno iščekivali da je čuju uživo.

Aleksandra Prijović u Baru Foto: TO Bar

Koliko je nedostajala publici bilo je jasno kada su svi počeli da skandiraju njeno ime, a njen izlazak na binu propraćen je ovacijama, a dok je pevala deca i najvatreniji obožavaoci su je gađali plišanim igračkama, davali su joj cveće i brojne transparente na kojima je pisalo da je vole uz njene fotografije i stihove iz pesama.

Skandirali njeno ime

Aleksandra se na bini pojavila u ekstravagantnom, lakovanom crnom mantilu, rukavicama i čizmicama, koje je ukombinovala sa elegantnim šeširom.

- Ceo dan ne mogu da pobedim tremu. Kao da prvi put izlazim pred publiku. Hajde da napravimo najbolju žurku večeras - poručila je Aleksandra hiljadama obožavatelja koji su se okupili na platou ispred Sportske dvorane “Topolica“.


Aleksandra je zapalila masu od 20.000 ljudi izvođenjem svojih velikih hitova, a kako je bilo u Baru pogledajte u nastavku:

Aleksandra Prijović u Baru Izvor: Kurir

