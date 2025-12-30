DOČEKALI JE KAO KRALJICU! Veliki povratak Aleksandre Prijović posle jednogodišnje pauze: Prija u lakovanom mantilu zapalila Bar: Publika skandirala njeno ime!
Muzička zvezda Aleksandra Prijović imala je prvi povratnički koncert posle jednogodišnje pauze uslovljene njenim drugim porođajem.
Na veliko oduševljenje publike, Aleksandra je održala spektakularni koncert u Baru, u Crnoj Gori, gde je trebalo da nastupi prošle godine. Međutim, nastup je tada otkazan, a muzička zvezda održala je obećanje i vratila se kako bi ispunila želju desetina hiljada ljudi koji su željno iščekivali da je čuju uživo.
Koliko je nedostajala publici bilo je jasno kada su svi počeli da skandiraju njeno ime, a njen izlazak na binu propraćen je ovacijama, a dok je pevala deca i najvatreniji obožavaoci su je gađali plišanim igračkama, davali su joj cveće i brojne transparente na kojima je pisalo da je vole uz njene fotografije i stihove iz pesama.
Skandirali njeno ime
Aleksandra se na bini pojavila u ekstravagantnom, lakovanom crnom mantilu, rukavicama i čizmicama, koje je ukombinovala sa elegantnim šeširom.
- Ceo dan ne mogu da pobedim tremu. Kao da prvi put izlazim pred publiku. Hajde da napravimo najbolju žurku večeras - poručila je Aleksandra hiljadama obožavatelja koji su se okupili na platou ispred Sportske dvorane “Topolica“.
Aleksandra je zapalila masu od 20.000 ljudi izvođenjem svojih velikih hitova, a kako je bilo u Baru pogledajte u nastavku: