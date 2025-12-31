Slušaj vest

Privatni život Olivera Mandića mnogima je interesantniji od poslovnog, budući da je oženio 22 godine mlađu izabranicu. Oliver je godinama u skladnom braku sa suprugom Majom, a o njoj gotovo nikada ne govori, a i veoma retko se pojavljuju zajedno.

Početak ljubavi

Oliver je upoznao Maju u jednom beogradskom klubu, a njenim izgledom se oduševio pa ju je tako odmah pitao da se uda za njega, ne znajući čak ni njeno ime.

Naravno, Maja nije pristala, ali ju je ovaj hrabar gest oduševio pa je tako kasnije i zaista pristala. Ona je tada ispričala da je te večeri srela dva omiljena pevača - Svetlanu Cecu Ražnatović, ali i Olivera Mandića.

Maja je u tom periodu imala svega 18 godina, pa je razlika u godinama bila prepreka. Ipak, pevač nije odustajao od nje, sve dok nije uspeo da je osvoji.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Oliver i Maja venčali su se 2000. godine, a deset godina kasnije dobili su ćerku Hanu.

- Upoznali smo se u klubu Bombo, koji je ranije držao Džej. Došao sam sa ekipom i četiri, pet devojaka. Otišao sam do šanka da kupim cigarete baš kad je ona sa drugaricama ulazila u kafić. Istog trenutka prišao sam joj i upitao je: "Odakle si?" Pogledala me je i kroz smeh odgovorila da je iz Hercegovine. Zamolio sam Džeja da isključi muziku, kleknuo dole i zaprosio je pred petsto ljudi. Dogovorili smo se da se vidimo sutradan, ali ona se, naravno, nije pojavila. Jurio sam je četiri godine i na kraju uspeo da je odvedem kod matičara. Ljubav je čudo. Kraljevi su zbog nje skidali krune s glava, a ne ja kome su samo ljubav i muzika potrebni - izjavio je pevač svojevremeno za "Magazin 52".

- Maja vodi kompaniju i biznis, ona brine o svemu. Ja samo sviram, slušam muziku i jedem najbolju klopu na svetu koju mi, naravno, ona sprema. Verujem da sam jedini muškarac u Beogradu kome žena peče hleb. Pravi ga u električnoj pekari od crnog brašna i raznih žitarica.

"Njena braća su htela da me biju"

- U početku nije bilo nimalo lako. Tašta nije htela ni da čuje za mene. Zvala me je i preko telefona, sasula sijaset uvreda na moj račun, dok su njena braća vrebala priliku da me prebiju. Ali, iako su jedva pristali na naše venčanje, ja sam od Maje tražio da potpiše predbračni ugovor, kao u američkim filmovima. Ona je otišla i sve ispričala mojoj majci, koja joj je nedvosmisleno zapretila: Slušaj, dete moje, ako to uradiš, nemoj više da mi dolaziš. Da sam tvoja majka, ja bih ga premlatila. I, naravno, njena reč bila je presudna - zaključio je tada Mandić.

Inače, Maja je završila Ekonomski fakultet i obavlja jednu od vodećih funkcija Beogradskog sajma, tačnije direktor je brige o izlagačima.

Kurir/Alo

