PREKINUT NASTUP GOGE SEKULIĆ U BARU: Doživela šok kad joj je Deda Mraz uručio poklon za Novu godinu
Deda Mraz prekinuo nastup Goge Sekulić u Baru. Goga je pevacica koja je prva stigla u Crnu Goru koja je epicentar najboljeg provoda u regionu za vreme novogodisnji praznika.
Njen nastup na kratko je prekinuo Deda Mraz. Uručio joj poklon i obećao joj mladog sportistu u 2026. godini.
Folk pevačica Goga Sekulić ima pune ruke posla, čak i kada su se mnogim njenim kolegama smanjili nastupi, ona radi punom parom.
Prebukiran i januar
Popularna pevačica ušla je u decembar sa već unapred popunjenim kalendarom, a tempo ne jenjava ni tokom januara, što je čini jednom od angažovanijih izvođača na domaćoj i regionalnoj sceni.
Kako se vidi na listi datuma, Goga gotovo bez predaha nastupa u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, ali i u inostranstvu. Beograd, Novi Sad, Beč, Skoplje, Split, Jajce, Nevesinje, Kopaonik, kao i brojni gradovi u regionu, samo su neke od destinacija na kojima će publika imati priliku da je vidi i čuje uživo. Posebno je zanimljivo to što su među zakazanim datumima i privatne proslave, dočeci Nove godine, ali i klupski nastupi, što govori o raznovrsnosti njenog angažmana.