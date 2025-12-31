Slušaj vest

Deda Mraz prekinuo nastup Goge Sekulić u Baru. Goga je pevacica koja je prva stigla u Crnu Goru koja je epicentar najboljeg provoda u regionu za vreme novogodisnji praznika.

Njen nastup na kratko je prekinuo Deda Mraz. Uručio joj poklon i obećao joj mladog sportistu u 2026. godini.

Folk pevačica Goga Sekulić ima pune ruke posla, čak i kada su se mnogim njenim kolegama smanjili nastupi, ona radi punom parom.

Goga Sekulić i Deda Mraz Izvor: Instagram/bozodobrisa

Prebukiran i januar

Popularna pevačica ušla je u decembar sa već unapred popunjenim kalendarom, a tempo ne jenjava ni tokom januara, što je čini jednom od angažovanijih izvođača na domaćoj i regionalnoj sceni.