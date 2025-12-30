Slušaj vest

Marko Miljković i Luna Đogani poslednjih dana doživeli su niz problema o kojima je ona sada javno progovorila.

Luna je otkrila šta se desilo i zašto nisu ispunili obećanje koje su dali pratiocima, te je priznala da je prolila reku suza.

Problem za problemom

Luna Đogani
Luna Đogani Foto: Printscreen Instagram

- Nije nas bilo prošle nedelje, iako smo obećali da ćemo svake nedelje tokom decembra da vam obezbedimo po jednu emisiju. Nismo mogli iz razloga što se Mia bila razbolela, krenula da kašlje, neka blaga infekcija na oku joj se pojavila, tačnije ispod oka. To je jedan problem. Drugi problem je Lana, koja je dobila boginje - govorio je Marko na svom Jutjub kanalu.

"Isplakala sam se..."

Pored problema sa dečicom i njihov pas Loli za kojeg je Luna jako vezama, doživeo je nezgodu i ozbiljno se povredio.

- Katastrofa. Čovek je donosio picu, Loli je počela da laje, tu su bila deca, ne znam šta se desilo. Loli nam je slomila i drugi kuk. Iščašila. Dosta je bolesna, prima taj insulin. Ko zna, insulin dosta šteti njenim kostima i znam da su joj svi zubi pokvareni i verovatno su joj i kosti tako slabije, a i to što je stara. Sigurno je sve to imalo uticaja na sve što se desilo - izjavila je Luna i dodala:

Marko Miljković i Luna Đogani Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAImages

- Užasno sam se smorila, isplakala sam se, toliko mi je bilo krivo, odmah sam je odvela na kliniku, sve sam mislila da će mi reći da nije to, međutim znala sam da je to videla sam kako drži nogu. Shvatila sam da nema ništa od plakanja, da moram da prihvatim da će ona biti dobro kao što je uvek bila. Odmah smo joj zakazali operaciju.

Ne propustiteStars"NE BIH SE OSEĆALA PRIJATNO" Ivana Pavković priznala zašto ne bi gostovala kod Lune u emisiji: Nikako sebe tu ne vidim
Ivana Pavković i Petar Mitić u emisiji
StarsVELIKA ISPOVEST ANE ĆURČIĆ! Priznala da li ju je Aca Bulić tukao, pa progovorila o ulasku u Elitu: Spremna da se suoči s Kačavendom, ima samo jedan uslov
screenshot-973.jpg
StarsLUNA ĐOGANI PROGOVORILA O ROMSKOM POREKLU: Spomenula i Gagija, pa javno priznala: Imam tu krv u sebi i ponosna sam
olga01-news1-nemanja-nikolic.jpg
Stars"NIJE TO SRAMOTA" Luna Đogani otkrila kako se oseća nakon što je javno zaplakala zbog Slobe Radanovića: Rizikovala sam sve...
luna-sloba.jpg

 Luna i Marko u noćnom provodu:

Luna Đogani i Marko Miljković u provodu Izvor: Instagram