Marko Miljković i Luna Đogani poslednjih dana doživeli su niz problema o kojima je ona sada javno progovorila.

Luna je otkrila šta se desilo i zašto nisu ispunili obećanje koje su dali pratiocima, te je priznala da je prolila reku suza.

Problem za problemom

- Nije nas bilo prošle nedelje, iako smo obećali da ćemo svake nedelje tokom decembra da vam obezbedimo po jednu emisiju. Nismo mogli iz razloga što se Mia bila razbolela, krenula da kašlje, neka blaga infekcija na oku joj se pojavila, tačnije ispod oka. To je jedan problem. Drugi problem je Lana, koja je dobila boginje - govorio je Marko na svom Jutjub kanalu.

"Isplakala sam se..."

Pored problema sa dečicom i njihov pas Loli za kojeg je Luna jako vezama, doživeo je nezgodu i ozbiljno se povredio.

- Katastrofa. Čovek je donosio picu, Loli je počela da laje, tu su bila deca, ne znam šta se desilo. Loli nam je slomila i drugi kuk. Iščašila. Dosta je bolesna, prima taj insulin. Ko zna, insulin dosta šteti njenim kostima i znam da su joj svi zubi pokvareni i verovatno su joj i kosti tako slabije, a i to što je stara. Sigurno je sve to imalo uticaja na sve što se desilo - izjavila je Luna i dodala:

- Užasno sam se smorila, isplakala sam se, toliko mi je bilo krivo, odmah sam je odvela na kliniku, sve sam mislila da će mi reći da nije to, međutim znala sam da je to videla sam kako drži nogu. Shvatila sam da nema ništa od plakanja, da moram da prihvatim da će ona biti dobro kao što je uvek bila. Odmah smo joj zakazali operaciju.

