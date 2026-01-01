Slušaj vest

Doček Nove 2026. godine još jednom je potvrdio da praznična noć ostaje najunosniji termin na domaćoj i regionalnoj muzičkoj sceni. Prema podacima koje su uoči i neposredno nakon dočeka objavili domaći mediji, najtraženiji pevači i pevačice za samo nekoliko sati nastupa inkasirali su desetine, pa i stotine hiljada evra.

Prema više javnih izvora, najveći honorar među regionalnim zvezdama ponovo će pripasti Dinu Merlinu, čija se naknada za nastup na dočeku procenjuje na 150.000 evra. Ovaj iznos se, prema dosadašnjim objavama medija, već godinama smatra rekordnim honorarom za novogodišnje angažmane u regionu. Merlin će Novu 2026. dočekati sa publikom na trgu u Dubrovniku.

Brojni pevači su se opredelili da nastupaju u Crnoj Gori. Aco Pejović će, prema pisanju medija, zaraditi 80.000 evra.

Brena je rezervisana u Tivtu, i tom prilikom će inkasirati 80.000 evra. Pored nje u programu učestvuju Saša Matić i Jelena Rozga, čiji honorari varijaju od 30.000 do 40.000 evra - rekao je izvor.

Nataša Bekvalac je pevala pred novu godinu u Budvi gde je i zaradila je, prema izvorima, 30.000 evra, koliko je uzela i Emina Jahović.

Najskuplja na Crnogorskom primorju je Aleksandra Prijović, koja se posle godinu dana pauze vratila nastupima i to u Crnoj Gori, inkasirala je navodno 100.000 evra.

Prema navodima medija, Dejan Matić je opštinu Čajetina koštao je oko 48.000 evra, Anđela Ignjatović Breskvica oko 50.000 evra, Džejla Ramović oko 25.000 evra.