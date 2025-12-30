HARAO ESTRADOM, BIO U BRAKU SA MINOM KOSTIĆ I ODJEDNOM NESTAO! Evo gde je pevač danas i šta kaže o odnosu sa pevačicom
Pevač Igor Kostić, poznatiji kao Igor X, bio je u braku sa pevačicom Minom Kostić, a iza sebe ima veliki broj hitova.
Neizbežno pitanje kada je reč o ovim bivšim partnerima, jeste kako funkcionišu nakon razvoda.
Igor je jednom prilikom pričao o odnosu sa Minom nakon kraha odnosa.
- Mi funkcionišemo normalno, najviše zbog ćerke Anastasije, kad treba da je uzmem i slično. Naravno Mina mi pošalje i kad ima neka nova pesma i tako. Ali šta mi više da pričamo o tome, pa smo smo razdvojeni već 10 godina, nije ovo ništa sveže - rekao je Igor nedavno za Grand.
Da li su Mina i on bili idealan spoj kada je reč o ljubavnom životu ali i u poslu, jer je njihova pesma “Grudi od betona“ bila veliki hit, on kaže:
- Pa ne znam, ona je tad bila poznata ja nisam, i to je uradila da mi izađe u susret. Potrefilo se da smo našli super pesmu koja je zadržala status slušane pesme ali nikad nije bila megahit.
Kada je reč o njegovom ljubavnom životu, Igor ne želi ništa da otkriva.
- Bilo me je jedno vreme po žutoj štampi i sad ne volim ništa da eksponram ni na društvenim mrežama čak - govorio je Igor.
Prva ljubav Mine Kostić
Mina Kostić je neko ko svoj život ne krije od očiju javnosti, već otvoreno govori o njemu.
Danas ima dečka iz Amerike, a donela je odluku da će kroz život dalje ići bez muškarca ukoliko se desi da je i ovaj razočara.
- Muškarci me više ne zanimaju, samim tim ni seks. Došla sam u neki period kada sam se posvetila samo sebi i detetu i ne zanima me šta ko radi. Pitaju me novinari šta mislim o tuđim pesmama i razvodima, a mene to apsolutno ne zanima. Strašno je što se ljudi bave oni što je u tuđem dvorištu - rekla je Mina, koja ostaje pri svom stavu iako se desi da joj ova veza sa čuvenim Kasperom propadne.
Novi dečko Mine Kostić
Pevačica je šokirala naciju kada je sve obavestila da se zaljubila u čoveka preko interneta, te da planiraju svadbu.
Misteriozni "Kasper", kako ga je nazvala, živi u Americi, a navodno je već trideset godina zaljubljen u nju.
Iako njegov identiten nije bio poznat, sada se na društvenoj mreži X pojavila fotografija, za koju se tvrdi da je upravo Minin dečko. Nedugo zatim pojavili su se navodi da je Minin izabranik pre dve godine verio bivšu zadrugarku Draganu Spasojević, kao i to da nema svoju firmu već da radi u garaži.
Pevačica i njen partner nedavno su se prvi put uživo sreli, a tom prilikom su objavili i prvu zajedničku fotografiju.
Mina o svojoj pesmi "Stariji čovek"