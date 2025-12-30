Slušaj vest

Vlasnik "Pinka" Željko Mitrović organizovao je novogodišnju zabavu svojim zaposlenima gde su bile pozvane i mnoge muzičke zvezde.

Dok su za odličnu atmosferu bile zadužene Viki Miljković, Snežana Đurišić i Ana Bekuta, bilo je onih koji su se pojavili kao gosti spektakularne žurke. Jedan od prisutnih bio je i Dragomir Despić Desingerica koji je bio upozoren odmah na svoje ponašanje.

"Jedva napravih dogovor..."

Željko Mitrović na Instagram profilu objavio je fotografiju sa kontroverznim reperom i otkrio kakav dogovor je postigao sa njim.

- Ludnica je na Novogodišnjoj proslavi Pink Media Grupe, ali jedva napravih dogovor sa Desingom da ako se i popne na binu, ne koristi patike,ne mlati goste i pljuvanje je najstrože zabranjeno! Kaže Desing “Onda ništa” - napisao je Mitrović.

Željko Mitrović Foto: Promo

"Nije normalno da ljudi koji rade, rade za one koji ne rade"

Željko Mitrović najavio je nove otkaze. Otkrio je kako će od sada poslovati, te javno otkrio prioritete.

- I sutra i prekosutra će biti isplaćeno svim radnicima u Pink Medija Grupu kao bonus, 20 miliona za sve, ne pojedinačno - rekao je Mitrović i dodao da je ovo poslednja godina da se ravnomerno raspoređuju bonusi.

- Nikada više se neće ravnomerno raspoređivati bonusi nego isključivo prema zaslugama i prema doprinosima. Naravno, ovaj princip ćemo usvojiti i kada su plate u pitanju. Vi ste sada svi dobili 10.000 povećanje plate i bonuse i planiramo da nastavimo, pošto se nalazimo pred, verovatno, najuspešnijom i najprofitabilnijom godinom, ali to ne znači da će levičarstvo da pobedi i da ćemo da budemo socijalna ustanova, osim za decu bez roditeljskog staranja i kojima su potrebni oni koji imaju - rekao je Željko Mitrović.

1/5 Vidi galeriju Željko Mitrović Foto: Pink Media Group, Promo, Shutterstock, Damir Dervisagic

- Više nema zezanja oko rada i nerada, to sam morao da donesem odluke, koliko one bile radikalne, oko stotinak ljudi će dobiti naše oproštajno pismo, neki su već dobili, jer nije normalno da ljudi koji rade, rade za one koji ne rade, bolje da delimo pare među nama koji radimo - izjavio je Mitrović.

Željko Mitrović najavio otkaze na Pinku: