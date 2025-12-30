Slušaj vest

Aleksandar Požgaj, reklo bi se da je ponovo srećan u ljubavi.

Nekadašnji učesnik rijaliti šou programa pokazao je novu devojku za koju kaže da mu je promenila život. Kako saznajemo, u pitanju je Bojana Knežević. 

Sve puca od ljubavi

Foto: Pritnscreen/Instagram

Konačno miran i spokojan

On je pred Novu godinu raznežio sve rečima koje je uputio vatrenoj plavuši.

- Ja sam tvoj anđeo čuvar! Kako znam da vredim, tako što se ona po ceo dan smeje i zna da je sigurna.Spava mirno. Imam 41 godinu, a ona se trudi oko mene od srva i iskreno. Pored nje se osećam kao kralj- napisao je Požgaj. 

Sa druge strane, i Bojana je podelila zajedničku fotografiju:

- Spokoj, mir, zaštita, moja duša, kiseonik,napokon se smejem. Hvala ti oko moje, hvala na osmehu. Oko moje milo- raznežila se ona. 

Inače, Aleksandar je prijavio bivšu suprugu Ivanu za porodično nasilje.

Ima buran život

Aleksandar Požgaj pronašao svoju sreću Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Printscreen

Buran ljubavni život

Požgaj je samoinicijativno napustio rijaliti i time zaradio diskvalifikaciju i teret od 50.000 evra.Požgaj se nije naročito uspešno snašao u Pinkovom rijalitiju iako je bio jedan od najomiljenijih takmičara nekadašnjeg rijalitija "Parovi".

Gledaoci koji redovno prate "Elitu" videli su da je bivši političar nekoliko puta javno poželeo da izađe i napusti boravak u Šimanovcima. Nakon što je završio sa rijaliti životom, Požgaj se javno izvinio produkciji, a prilikom gostovanja u jednoj emisiji je otkrio da vodi bitku sa opakom bolešću.

Nema sumnje da uz novu ljubav sve ide glatko i lako. 

