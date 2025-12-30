Slušaj vest

Ana Stanić je pred Novu godinu odlučila da pobegne od gradske vreve i hladnih zimskih dana, pa je spakovala kofere i otputovala u Francusku, gde će dočekati Novu godinu.

Popularna pevačica izabrala je destinaciju koja važi za simbol hedonizma, lepote i opuštanja, a sudeći po fotografijama koje povremeno deli, jasno je da u potpunosti uživa u svakom trenutku svog odmora.

Pevačica đuska na plaži

Ana Stanić na plaži čeka Novu Godinu Izvor: Instagram

Otišla je tamo gde je sve po njenom

Iako je kraj decembra, Ana vreme provodi na plaži, upijajući sunčeve zrake i atmosferu juga Francuske. Umesto bundi i kaputa, pevačica se opredelila za lagane kombinacije, a osmeh ne skida sa lica. Praznični duh oseća se u vazduhu, a Ana je očigledno pronašla savršen balans između odmora, luksuza i mira, daleko od svakodnevnih obaveza.

Živi život

Zanimljivo je to što Ana nije otkrila ko joj pravi društvo na ovom putovanju. Iako je veoma aktivna na društvenim mrežama, pevačica je odlučila da zadrži deo intime samo za sebe, što je dodatno zagolicalo maštu njenih pratilaca. Ipak, jedno je sigurno bilo - sama ili u društvu dragih ljudi, Ana zrači pozitivnom energijom i deluje ispunjeno i srećno.

Francuska plaža, sunce, more, kobasica, kiseli kupus, plaža i praznična atmosfera očigledno su bili pravi izbor za Anu Stanić, koja Novu godinu dočekuje daleko od reflektora, ali u svom prepoznatljivom stilu sa osmehom, dobrim raspoloženjem i uživanjem u malim, ali vrednim trenucima.