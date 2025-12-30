Slušaj vest

Ana Stanić  je pred Novu godinu odlučila da pobegne od gradske vreve i hladnih zimskih dana, pa je spakovala kofere i otputovala u Francusku, gde će dočekati Novu godinu.

Popularna pevačica izabrala je destinaciju koja važi za simbol hedonizma, lepote i opuštanja, a sudeći po fotografijama koje povremeno deli, jasno je da u potpunosti uživa u svakom trenutku svog odmora.

Pevačica đuska na plaži

Ana Stanić na plaži čeka Novu Godinu Izvor: Instagram

 Otišla je tamo gde je sve po njenom

Iako je kraj decembra, Ana vreme provodi na plaži, upijajući sunčeve zrake i atmosferu juga Francuske. Umesto bundi i kaputa, pevačica se opredelila za lagane kombinacije, a osmeh ne skida sa lica. Praznični duh oseća se u vazduhu, a Ana je očigledno pronašla savršen balans između odmora, luksuza i mira, daleko od svakodnevnih obaveza.

Živi život 

Ana Stanić uživa za sve pare Foto: Printscreen/Instagram

Zanimljivo je to što Ana nije otkrila ko joj pravi društvo na ovom putovanju. Iako je veoma aktivna na društvenim mrežama, pevačica je odlučila da zadrži deo intime samo za sebe, što je dodatno zagolicalo maštu njenih pratilaca. Ipak, jedno je sigurno bilo - sama ili u društvu dragih ljudi, Ana zrači pozitivnom energijom i deluje ispunjeno i srećno.

Francuska plaža, sunce, more, kobasica, kiseli kupus, plaža i praznična atmosfera očigledno su bili pravi izbor za Anu Stanić, koja Novu godinu dočekuje daleko od reflektora, ali u svom prepoznatljivom stilu sa osmehom, dobrim raspoloženjem i uživanjem u malim, ali vrednim trenucima.

Ne propustiteStarsBILI SU NAJBOLJI FRAJERI I NAJZANOSNIJE RIBE! Kako danas izgledaju zvezde 90-ih: One su trenutno najzgodnije bake, a jedna pevačica je milionerka
collage.jpg
StarsBIVŠI MUŽ ANE STANIĆ BIO U BRAKU SA VODITELJKOM: Ona mu rodila sina, pa se udala za moćnika koji joj je život pretvorio u bajku
_DJT3850 Ana Stanic, Kvar na srcu.jpg
Stars"BILE SU ODLIČNE U KREVETU" Srđan Mobi Dik progovorio o ljubavnim vezama sa Anom Stanić i Aleksandrom Perović: Ponosan sam na njih
Srdjan Mobi Dik.jpg
StarsKAKO DANAS IZGLEDAJU ZVEZDE DEVEDESETIH! Bili su najbolji frajeri i ribe: Jedna pevačica je postala milionerka, a one su trenutno najzgodnije bake na estradi
collage.jpg

Sceniranje 30.04.2023. Izvor: Kurir