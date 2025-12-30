Slušaj vest

Marko Luis nastupiće večeras u Budvi ispred Starog grada, a paparaco Kurira uslikao je muzičara dok je šetao po Budvi na dan koncerta.

On je u opuštenom izdanju i sa kapom na glavi uživao u sunčanom danu na primorju, a kada su ga ostali turisti primetili, a među njima veliki broj dece, odmah su mu prišli i zamolili da se fotografišu sa njim za uspomenu.

Nakon što se fotkao sa njima, Marko je sa svakim od njih ljubazno popričao, a zatim je nastavio da šeta i uživa u gradu.

"Voleo je sve što radim"

Podsetimo, muzičar i producent u intervjuu za Kurir govorio je o svom odnosu sa pokojnim ocem Ljubišom Stojanovićem Luisom.

- Imali smo super odnos. Voleo je sve što radim i kako to radim. U svemu sam bio sto odsto! On je bio jako duhovit i pre svega dobar prijatelj. Imali smo neke naše fore. Stalno mi je pravio kasete s muzikom, njegov izbor muzike, pre svega fank, džez, fjužn zvuk... Kasnije sam i ja njega upoznavao s muzikom novih izvođača - govorio je Marko i dodao:

- Imao je puno saveta, ali manje što se tiče muzike. Indirektno mi je uvek pokazivao da ono što imaš u sebi možeš da koristiš na bini. Da li je to humor, poezija, ples, nebitno. Samo je bitno da znaš otprilike šta radiš. (smeh) I da budeš iskren - rekao je Marko Luis.

