Tri godine nakon što je mlada muzička zvezda Milica Pavlović sa svih digitalnih platformi, obrisala njen veliki hit i visokobudžetni spot za pesmu „Kidaš me“, a šest godina od kada je ova numera ugledala svetlost dana i osvojila srca publike širom regiona.

Pevačica je zbog prevelikih zahteva svojih fanova i publike da se ta pesma vrati “online”, odlučila da objavi osveženu verziju, sada jedinu i zvaničnu na njenom jutjub kanalu “Senorita music official” i to sa njenim kolegom i dugogodišnjim prijateljem Nebojšom Vojvodićem.

Visualizer za pesmu “Kidaš me” je premijerno bez ikakve najave prikazan prošlog petka na njenom solistićkom koncertu „Kraljica juga 2“ u krcatoj hali „Čair“, u Nišu, a danas tačno u podne, energičan duet dostupan je na sajtu “Jutjub” i svim ostalim digitalnim platformama za slušanje muzike.

Publika je u dvorani na jugu Srbije već na prve kadrove i taktove ove pesme vrisnula, a na pojavljivanje Nebojše Vojvodića komentarisala kako je verodostojno odgovorio Milici u kadrovima glume i da im se glasovi savršeno slažu. U dvorani se gromoglasno pevao dobro poznati tekst „Kidaš me, bez tebe više ne mogu...”, a kraj pesme nagradili su velikim aplauzom. Oni koji su te noći imali priliku da na velikom LED ekranu vide vizualizer u kome kolege Milica i Nebojša donose pesmu na jedan potpuno moderan, ljubavno-tenzičan način, komentarisali su da ova pesma pripada baš njima i da se upravo ovakav spoj čekao.

Kompoziciju i produkciju ove pesme potpisuje jedan od najpoznatijih svetskih, a zasigurno najveći kompozitor u Grckoj, Evangelos Tasopulos Fivos. On je autor velikog broja Miličinih hitova, veoma bitna osoba u njenoj karijeri, a nedavno je pevačica posetila njegov studio u Atini i sa njim, tamo, prisustvovala meču našeg tenisera Novaka Djokovića.

Na delove teksta jedne od naših najvećih tekstopisaca Ljiljane Jorgovanović, za koju je pevačica bila jako emotivno vezana, “Ljubavi ja ti se kunem na ljubav mogu da pljunem…”, svedoči scenama igre, strasti i besa gde pri kraju pesme, njih dvoje razbacuju papire po kancelariji da bi se “smirili” i nastavili uz blagu provokaciju da gledaju jedno drugo.

Primećujemo da se pojavljuju i neki delovi scena iz prethodnog spota za pesmu “Kidaš me”, koji je bio objavljen jos 2018. godine, dok najveću paznju korisnicika mereže “X” izaziva, poslednja scena ovog dueta gde Milica obučena u kožni komplet borde boje, pritiska dugme „delete“ na tastaturi, što su mnogi povezali sa brisanjem prethodne verzije ove numere koju je prvobitno snimila sa jednom našom muškom zvezdom.

Podsetimo, Milica je na konferenciji za medije povodom koncerta „Kraljica juga 2“ , prisutnim novinarima otkrila da je pre više od godinu dana ponovo snimila pesmu „Kidaš me“, ali nije želela tada da otkrije sa kim. A na pitanja novinara o ovom novom-starom duetu, prošlog vikenda nakon premijere na koncertu u Nišu, mlada pevačica je jasno poručila:

-Ovo jeste zvanična verzija, koju smo mi odavno snimili, samo smo je sada ekranizovali. Ovo je oficijalna, zvanična i jedna jedina verzija – rekla je ona.

