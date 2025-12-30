Slušaj vest

Mina Kostić posle šest meseci veze preko žive sa partnerom Kasperom, konačno ga je upoznala nakon što je on doputovao iz Amerike.

Mina se sada oglasila i otkrila kako je protekao njihov susret.

"Da sam htela da ga nađem, ne bih ga našla"

- Susret je protekao tako kao da smo čitav život zajedno. On je došao za Srbiju i videli smo se. Sve je onako kako treba, da sam htela da ga nađem ne bih ga našla. Svećom da sam ga tražila, ne bih ga našla. Bog je tako hteo, uslišene su i njegove i moje molitve - rekla je, pa dodala kako su proveli dan.

- Ja sam radila juče jednu proslavu, a on je išao sa mnom, pa smo bili zajedno.

Foto: Kurir Televizija

"Ne postoje nikakve laži"

Inače, njen partner nedavno je otkrio koliko je ozbiljan kada je njihov odnos u pitanju.

- Naša veza je potpuno realna, bez ikakvih razloga za sumnju. Video sam Minu uživo i naš odnos je istinit. Ne postoje nikakve laži u ovoj priči - rekao je Kasper u emisiji "Amidži šou".

Kostićka je takođe pričala o emocijama prema njemu.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Nemanja Nikolić, Antonio Ahel / Ata Images, Printscreen Instagram

- To nije samo zaljubljenost, ja njega volim. Sad sam napunila 50 godina, zrelo je. Nisam verovala u to, kad sam digla ruke, onda se pojavio - kaže ona i dodaje:

- Jedva čekam da dođe. Svaki dan se čujemo i vidimo, očekujem sve najbolje. Ima pozitivne treme.

Kurir/Blic

Stajling Mine Kostić oduševio publiku: