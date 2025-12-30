Slušaj vest

Klub The Money u Beton hali sinoć je bio epicentar dobrog provoda i urbanog zvuka. Coby je, nakon dužeg vremena, ponovo nastupio pred beogradskom publikom, ovoga puta uz bend, što je njegovom nastupu dalo dodatnu snagu i autentičnu live energiju.

Tokom večeri nizali su se hitovi koji su obeležili njegovu karijeru, a publika je uglas pevala pesme „Ekipa najjača“, „Leto je“ i „Zlatno dete“. Klub je bio ispunjen do poslednjeg mesta, a energija sa bine brzo se prenela na celu Beton halu.

Coby zapalio Beograd u klubu The Money u Beton hali, a Rastin nastup postao tradicija prestoničkog noćnog života

Coby je još jednom potvrdio status jednog od najuticajnijih izvođača domaće scene, dok je njegov povratak nastupima uz bend publika dočekala sa velikim oduševljenjem. Nastup u The Money klubu već se prepričava kao jedno od zapaženijih muzičkih dešavanja u gradu.

Zabava u klubu The Money u Beton hali se nastavlja i večeras, kada na binu izlazi Rasta, čiji su nastupi na ovoj lokaciji već postali prava tradicija beogradskog noćnog života, potvrđujući da je Beton hala nezaobilazna adresa za vrhunski provod