Slušaj vest

Snežana Sneki Babić je oduvek važila za damu sa stilom, damu koja pleni izgledom gde god da se pojavi, a bez obzira na to što gazi šestu deceniju komplimenti na račun njenog izgleda se samo nižu.

Pevačica je na kraju godine sumirala utislke tekuće i priznala svoje prioritete u životu.

Ostala dosledna sebi

- Mene život uvek uči nečemu novom. Ova godina je za mene bila radna, kao i sve do sada, trudila sam se da ostanem dosledna sebi, kako na estradi, tako i u ovom mom normalnom životu koji veoma volim - rekla je ona i dodala:

- Novu Godinu ću dočekati u Cirihu, ja ću se potruditi da sem dobre garderobe, bude i dobra pesma i zabava. Posle toga ću na neko skijanje. U Novu godinu ulazim sa dobrim zdravljem i raspoloženjem. Čovek dok može da radi da bude mobilan, što više radi, ja barem tako mislim, kad najviše radim, najbolje se osećam.

Foto: Instagram

Život je sada i treba ga živeti

Za njen izgled se uvek vežu komplimenti “da stari kao dobro vino”, a ona na to kaže:

- Za mene ne postoji prošlosti ili budućnost, uvek je sada. Život je sada i treba ga živeti. Lepota je relativan pojam, bitna je duša čoveka. Što bi rekli umni ljudi, kakve su vam misli, takav vam je život. Svaka misao nosi određenu energiju, svaka napisana reč ima svoj kod. Ako mislite dobro, vraća vam se dobro, ako mislite loše, onda se to vidi na svakoj bori na vašem licu, u vašoj duši.

Na estradnoj sceni je više od tri decenije i kako kaže, slava i popularnost je nisu poljuljali.

- Ja sam kao veoma mlada osoba ušla u posao, preko klasične muzike i pozorišta. Glumila sam u pozorištu, putovali smo, bila sam član kulturno umetničkog društva, kada sam počela da se bavim estradom, za mene je estrada bila samo drugi vid aktivnosti, ništa novo. Na estradu gledam jednim očima koje su vrlo istrenirane, ništa me ne može poneti, bar ne ovde, možda da sam rođena preko bare. Jako je važno da budete svoji, ovo je samo prolazna stanica za sve nas - kaže ona i dodaje:

- Ja se najlepše osećam među običnim ljudima, kada šetam, kada trčim, sve ostalo ne smatram teretom, jer volim svoj posao. Srećna sam onog trenutka kada sam sa mikrofonom u ruci i na sceni.

1/5 Vidi galeriju Snežana Sneki Babić Foto: Instagram, Antonio Ahel/ATAImages, Kurir Televizija

Nisam pripadnik klanova i ne trčim ni za čim

Najteži trenutak u karijeri i životu joj je bio kada je izgubila majku, koja joj je bila najveći oslonac i podrška.

- Teško mi je bilo da se vratim posle smrti majke, bilo je i nekoliko momenata u privatnom životu koji su bili jako teški za mene, tu sam imala vrlo teških životnih situacija. Uspela sam da ostanem svoja, jer nisam pripadnik klanova ili nečega čemu moraš da pripadaš da bi bio u vrhu, ja imam samo svoju publiku i narod koji me voli i to me održava - kaže ona, ističući da nekada pauza u poslu može da košta, ali to kod nje nije bio slučaj:

- Vi počnete ovaj posao da radite iz ljubavi, ali sve se to pretvori u mašinu koja vas melje vremenom i vi morate, nemate izbora. Možete da napravite pauzu, ali svaka pauza košta, jer se brzo živi. Neko sam ko traje 35 godina na estradi i mislim da imam dovoljno kredita i svega onoga što sam uradila, tako da ne moram da pratim ni trendove, ne trčim ni za čim i poštujem mlade generacije pevače koje dolaze.

O mlađim generacijama

Pevačica je otkrila i šta misli o mlađim generacijama pevača.

- Možda je lakše prikazati se, ali je izuzetno teško. Oni imaju težak zadatak da ostave upečatljiv znak iza sebe da ne budu instant, jer danas je uglavnom sve instant, a ja verujem da danas ima jako dobrih mladih izvođača koji dobro vokalno interpretiraju pesme, a da li će opstati na sceni, ne zavisi od njih i kvaliteta, već od vremena koje mnogo brzo melje.

Kurir/Blic

Sneki o razvodu braka: