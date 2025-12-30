Slušaj vest

Dragan Marinković Maca nedavno je za Kurir govorio o svom životu i braku, te je priznao da nije neko ko robuje datumima i bilo kakvim "pravilima".

Glumac je otkrio da ne voli praznike koji su nametnuti.

"Datumi mi ništa ne znače"

- Ja ne slavim te datume, meni su ti datumi bezveze, Nove godine, 8. mart, meni je to "Marš u pi*du materinu". Kod nas se samo gleda da se nađe razlog za jedi, pij, veseli se. Mi kao da smo najbogatiji na ovim prostorima očigledno. Meni ti datumi nikada ništa nisu značili - rekao je Maca za Kurir.

Foto: Printscreen

"Važno je da nekoga voliš"

Maca je sada već deceniju u braku sa Jovanom, koja svojom pojavom nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a za Kurir je otkrio koje su prednosti i mane imati pored sebe mlađu ženu, ali i koji je omiljeni posao njegove izabranice od svih kojima se do sada bavio.

- Ona ako se pita, ona najviše voli da sam kod kuće - nasmejao se Marinković i nastavio:

- Godine nemaju veze, sasvim je svejedno, važno je samo kako se osećaš. To je za neke budale pomodarstvo, mlađi frajer ili mlađa devojčica. Prednosti nema, važno je da nekoga voliš. Da se poštujete, volite i da veruješ u nekoga sa kim deliš postelju. Najvažnija je potreba da sa nekim želiš da provedeš život a taj isti ti je jako mio - izjavio je Maca za Kurir.