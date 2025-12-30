Slušaj vest

Pevačica Dragica Zlatić započela je muzičku karijeru kao devojčica, a sada je otkrila da joj je pokojni otac branio da peva, te da je nije podržavao ni da upiše muzičku školu.

- Otac mi je baš branio da pevam. Kada sam počela da pevam, on nije pričao sa mnom, rekao mi je u fazonu: "Šta ćeš, da budeš pevaljka?" On je bio 1937. godište i u njegovo vreme su baš bile "pevaljke", one koje su pevale pod šatorima i po stolovima - pričala je.

Dragica je imala specifičan odnos sa ocem, koji je bio jako stog i čija su pravila brat, sestra i ona morali da poštuju.

1/8 Vidi galeriju Dragica Zlatić Foto: Printscreen/Instagram, Instagram Screenshot, Printscreen Zvezde Granda

- On je mi čak nije dozvolio da upišem muzičku školu. Još dok sam išla u osnovnu školu, htela sam i muzičku da upišem, a on mi je rekao: "Šta ćeš, da budeš muzikant?" To nije dolazilo u obzir, a ja sam kao mala imala želju i ljubav prema klaviru. Kasnije sam i izgubila volju, sa nekih 27 godina sam krenula na neke časove, ali se ispostavilo da mi profesorka nije bila baš tačna. Kad god sam odlazila na časove, ona je mene samo ispitivala, da joj priča šta ja radim na svirkama i šta se dešava u kafani, a klavir smo vežbale tri minuta – ispričala je pevačica.

"Nikada me nikada pohvalio"

Ona je postigla uspeh u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", kao i nakon takmičenja, ali od oca nikada nije dobila nijednu pohvalu, što je i dan danas boli.

- Tata je bio takav čovek da nikada nama nije rekao da je ponosan na nas ili da je dobro nešto što smo uradili. Onda su mi kasnije komšije pričale da je išao sa novinama i pokazivao njima kada je bilo finale. Tako je išao po ulici i pokazivao svima, tada mu to nije smetalo što pevam - zaključila je Dragica.

Kurir.rs/Grand

Dragica Zlatić stigla na venčanje Uroša Živkovića: