Nakon osam godina od Kombank arene Tropiko bend u ponedeljak, 29. decembra, održao je koncert u krcatoj MTS dvorani.

Ovog puta bilo je sasvim drugačije od svih nastupa popularnog pop sastava jer su veče obeležile emocije, uspomene i kvalitetna svirka najvećih hitova "Sve moje zore", "Zauvek tvoj", "Misliću na tebe", "Onu moju", "Ne zovi me" i drugi.

Iako je potpuno bilo neočekivano, pevač Aleksandar Cvetković pozvao je Princa od Vranja sa kojim je otpevao duetsku pesmu "Veruj bratu svome" koju je snimio sa Dženanom Lončarevićem, da bi zatim kasnije binu podelio sa prijateljem i kolegom Acom Pejovićem otpevavši duet "Neko treći".

Saša Kovačević na koncertu Tropiko benda Izvor: Privatna arhiva

Brojne javne ličnosti uživale su u prvim redovima, a najveću pažnju izazvao je Saša Kovačević. Cvetković je sišao među publiku i kolegi uručio mikrofon.

Emocija tokom cele večeri bila je neizbežna, jer je publika u nekim trenucima i zaplakala.