Pevačica Željka Jurišić istakla se u muzičkom takmičenju "Nikad nije kasno", a njen privatan život intrigira javnost. Ona je sada govorila o braku sa 10 godina mlađim mužem, kao i o poslu i periodu kada je radila kao obezbeđenje.

Željka je jedno vreme u banci bila zaposlena kao obezbeđenje, a onda je taj posao napustila.

Napustila posao

- Za vreme korone sam jedno vreme radila sa suprugom kao obezbeđenje, jer je pevanje bilo na čekanju. Muzika mi je posle korone bila na prvom mestu, pa sam napustila taj posao, jer nisam mogla oba i vratila se muzici -objasnila je Željka koja ima još jedan biznis - a to je izgradnja etno sela.

Željka Jurišić Foto: Printscreen

- Za nekih pet, šest dana završavamo restoran. Ostalo nam je još možda deset posto radova. Krajem decembra slavićemo našoj ćerkici 8. rođendan u novoj sali, posle ćemo da iznajmljujemo za proslave, Nove godine i ostala slavlja - rekla je ona i priznala da je pokretanje biznisa dosta naporno kako psihički tako i finansijski.

"Teško je i naporno"

- Jeste i teško i naporno. Uzima i dosta novca i dosta vremena, ali imamo podršku od ljudi koji su tu kad mi nismo, da nas zamene i pomognu. Mi se jako radujemo tom poslu, ponosni smo na sve što smo uspeli i jedva čekamo da krene taj posao. Čim smo sve izdržali, znači da je sve u redu. Vredeće. Bazen je bio tu, njega smo već koristili tokom lete. Sve nam je to blizu od naše kuće, tako da smo leti često bili na bazenu. Naravno, biće bazen, samo malo renoviran i jedan kompleks koji nije prevelik, ali biće za svakog po nešto. Biće restoran, prenoćište, jedna lepa bajka - rekla je pevačica.

Foto: Printscreen

Podsetimo, ona je jednom prilikom otkrila kako je upoznala supruga.

- Upoznali smo se u kafani, suprug je tada radio kao konobar i u obezbeđenju. Kasnije smo počeli da radimo isti posao. Svuda idemo zajedno, uvek smo tu jedno za drugo. On je moja najveća moralna podrška. Nikada se ne bih prijavila za takmičenja da nije bilo njega– ispričala je pevačica.

Kurir/Grand