Husein Alijević, poznatiji javnosti kao Husa Beat Street je otvorio dušu i govorio o detaljima koji su manje poznati javnosti.

Husa je govorio o porodici, ali je i sumirao utiske godine za nama, ističući da mu je predah preko potreban.

- Najveća bol koju sam osetio je kada sam izgubio majku u 2025-oj, ali život ide dalje, uči nas da živimo sa tako velikim nedostacima. Idem nekako gledajući da ona sve vidi odozgo, zato sam i dao gas u drugoj polovini ove godine, sve što sam radio, imao sam u mislima nju.

O braku i ćerkama

Husa ima dve ćerke i uživa u roditeljstvu, a kako kaže, on i supruga priželjkuju još dece.

- Da imam ćerku mi je bila najveća želja u životu, dobio sam ih dve, imam dvojicu mlađe braće, tako da, Bog mi je dao dve ćerke, nek su žive i zdrave, svakako su one tati žive i zdrave. Popustljiv sam tata, za ćerke sve. Supruga isto voli žensku decu, ponovo bismo voleli da imamo ćerku. Supruga ima zaista lep odnos sa mojoj starijom ćerkom, približnije su godinama nego ja. Ona razume sve njene tinejdžerske bubice, želje i prohteve, generalno imaju dobar odnos - kaže Husa, osvrnuvši se na razliku u godinama koja postoji između njega i emotivne partnerke:

- Ni Andrea ni ja nemamo nikakve predrasude, mislim da smo savršen tim i tandem na svim poljima, ne samo u kući. I ona je krenula sa autorskim pesmama, dobro to ide, ona je jako dobar pevač, ja dobar kompozitor i tu postižemo uspehe, kao i u braku i kući kao roditelji.

Kurir.rs/Blic

Husa Alijević za Kurir: