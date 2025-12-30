Slušaj vest

Jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona Lepa Brena ove godine je, nakon više od četiri decenije karijere, ostvarila pravo na starosnu penziju, ali od estrade, bar zasad, ne planira da se oprosti.

Iako je dobila rešenje o penzionisanju, Brena je više puta poručila da se ne oseća kao penzionerka i da će nastaviti da nastupa dokle god ima energije i publike.

- Ne želim penziju. Želela sam je kada sam imala 29–30 godina. Postoji ta jedna priča, kada sam otišla kod Vange i Vanga mi je rekla da sledeće godine, kada dođem u Bugarsku, da ponovo svratim kod nje, a ja sam joj tada odgovorila da iduće godine idem u penziju jer sam se zaista naradila - otkrila je svojevremeno folk diva.

Time se pridružila nizu svojih koleginica koje, iako zvanično penzionerke, i dalje aktivno rade i nastupaju, uz siguran mesečni prihod.

Vesna Zmijanac: Penzija za Infostan

Vesna Zmijanac već nekoliko godina prima penziju, ali je to ne sprečava da povremeno nastupa, u skladu sa zdravstvenim stanjem.

Pevačica je ranije izjavila da joj penzija uglavnom pokriva mesečne troškove, dok joj nastupi predstavljaju dodatni prihod i zadovoljstvo.

- Od penzije mogu samo da platim Infostan - kratko je istakla pevačica jednom prilikom.

Kako je isticala, pevaće dokle god bude mogla.

Ana Bekuta: Dve penzije

Ana Bekuta je zvanično postala penzionerka u martu 2023. godine.

U javnosti je poznato da ima domaću i inostranu penziju, ali iznose nikada nije želela da otkriva.

- Imam dve penzije, jednu austrijsku i jednu našu – rekla je Ana svojevremeno.

Pevačica često naglašava da sebe ne vidi kao klasičnu penzionerku i da planira da radi i nastupa dokle god se bude dobro osećala.

Zorica Brunclik: Živim dobro, to je privilegija

Zorica Brunclik je korisnica nacionalne penzije za vrhunski doprinos kulturi, ali i dalje aktivno nastupa.

Kako je ranije isticala, zdravlje i glas je služe, pa koncertima i gostovanjima ostvaruje znatno veće prihode od same penzije.

- Penzionisana sam kao istaknuti umetnik. Vrlo sam privilegovana. Bog me počastio da budem talentovana, da se bavim poslom koji volim, da mogu od njega lepo da živim i da oko mene svi dobro žive. To je zaista privilegija. Mi smo jedina profesija, pored profesije sveštenika, koja može da se bavi svojim poslom nakon penzionisanja, dok te služi grlo i noge - istakla je ona.

Lepa Lukić: Nacionalna penzija od 100.000 dinara

Lepa Lukić je u više navrata govorila da ima više penzionih primanja, čak tri, stečenih tokom dugogodišnje karijere i života u inostranstvu.

Iako finansijski obezbeđena, pevačica i dalje povremeno nastupa, ističući da joj publika i pesma daju posebnu energiju.

- Zadovoljna sam nacionalnom penzijom, ona iznosi 100.000 dinara, a prva iznosi 140.000 dinara. Nisam beležila koliko sam zaradila u životu, zaradila sam milione, kupila sam sebi krov nad glavom, trošim i trošiću, neću da nosim tamo gde ne treba. Sebi kupujem garderobu" - otkrila je Lepa Lukić, kojoj na račun svakog meseca leže 240.000 dinara.

