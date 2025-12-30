Slušaj vest

Dnevna novogodišnja žurka u Novom Sadu na kojoj je trebalo da nastupe Tea Tairović i Zorana Mićanović je otkazana. Kako su naveli organizatori u pitanju su tehnički problemi u hali "Spens".

Tim povodom oglasila se i Tea koja je na svom Instagram storiju podelila saopštenje organizatora.

Tea Tairović
Tea Tairović Foto: Printscreen Instagram

- Dnevna žurka u sporskoj hali "Spens" je otkazana iz tehničkih problema u samoj hali, krivica nije ni na izvođači, ni na organizaciji - navodi se između ostalog u saopštenju i naglašava se da je Tea pripremila ceo program.

Tea Tairović Foto: Privatna arhiva

- Tea Tairović je pripremala ceo program za ovaj događaj, a mi smo pripremali sve što je do nas. Probali smo i da sam događaj prebacimo u drugi prostor, ali nismo našli adekvatno mesto da se žurka takve vrste održi, a da već nije bukirano pre toga. U ime organizacije i u ime pevačica Tee Tairović i Zorane Mićanović se izvinjavamo svima koji su kupili karte i radovali se ovom događaju. Novac od karata će, naravno, biti vraćen - navodi se u zvaničnom saopštenju.

Podsetimo, obe pevačice će 2026. godinu dočekati radno u Beogradu, na dve različite lokacije.

Zorana Mićanović Foto: Kurir/A.S., ATA images

Inače, Tea se nedavno pojavila sa suprugom Ivanom na koncertu Emine Jahović u Sava centru gde se odlično provela, ali i privukla pažnju svojim stajlingom.

IMG-20250720-WA0241.jpg
Tea Tairović
Jelena Karleuša Tea Tairović Sandra Afrika Mia Borisavljević Marina Viskovič
Dragana Mirković Milica Pavlović Svetlana Ceca Ražnatović Jelena Karleuša Tea Tairović Aleksandra Prijović Lepa Brena

