Kraj 2025. godine se bliži, a godina koja je na izmaku za brojne javne ličnosti bila je turbulentna, kako zbog emotivnih oscilacija, poslovnih poduhvati, tako i zbog brojnih koncerata i nastupa širom sveta.

Milica Pavlović sumirala je odlazeću godinu, otkrila je šta je čeka u 2026. šta sprema, ali i čemu se raduje kada je Nova godina u pitanju.

Na samom početku Pavlovićeva, koja je nedavno održala koncert u Nišu, je za Mondo priznala da se oseća srećno, zadovoljno, zahvalno i voljeno, ali sa jednom ranom na srcu, budući da je njena bliska prijateljica i saradnica, Ljiljana Jorgovanović preminula.

Odlazak voljenih

- Nekako imam utisak da se čovek, naravno, nikada neće oporaviti od takvih gubitaka, ali, nekako iz godine u godinu stalno gubim osobe koje mnogo volim i koje su bile značajne za taj moj period i odrastanja i života i evo sad kao što sam pomenula Ljiljanu, s njom sam radila 8 godina aktivno i jako sam se vezala za tu ženu i neću reći mnogo sam je volela, mnogo je volim i dalje. Dobro poznata i moja dva srca baka i deka takođe, i nekako sve se to izdešavalo za mene jako brzo i ne može čovek biti spreman na tako nešto, ali nekako, znaš, ono ljudski kad pričamo nisam bila spremna baš da tako to ide iz godine u godinu, ali to je život i prihvatam to kao deo života, samo mi onako ljudski izaziva neku tugu, ali u isto vreme i veliku količinu ljubavi i zahvalnost što sam takve ljude imala u svom životu - iskreno je rekla Milica i dodala:

- Bogata sam žena. Mnogi ljudi ne mogu da se pohvale sa takvim ljudima u njihovim životima. Tad shvatiš da si odrastao i shvatiš da nekako i bol i sreća, tuga, ljubav, adrenalin, koncert, karijera, pesme, padovi, lomovi i različita iskustva i ljubavni brodolomi i da neka prijateljstva gajiš godinama onda sutra da njih više nema pored tebe i ostalo i ta spoznaja da nekad prerasteš neke ljude, pa se šokiraš, pokažeš kako je, a u stvari postaneš svesna da ti više nisi, na primer, ja nisam ona ista Milica iz, ne znam, srednje škole, iz osnovne, da nekako i ja sam se možda nadogradila, ili jednostavno imam neki drugi ugao gledanja sada, postala sam drugačija, osvestila sam to kod sebe, i da nekako život ne čeka, život ide dalje, sve to nekako te onako, da kažem, protrese i onda kažeš, ok, ovo je život jedne odrasle osobe.

Razišli im se putevi

Milica je otkrila i da li se razočarala u neka prijateljstva koja su se prekinula u godini koju ostavlja iza sebe.

- Da, ne mnoga, ali neka od njih, jednostavno su nam se putevi razišli. To sam već rešila, ne ove godine, već ostavila za kraj prošle godine i tu je to ostalo i više se nikad nisam osvrnula zato što moj osećaj u stomaku, intuicija, mi je potvrdila da je to ispravno bilo kao takvo i da jednostavno nema mesta žaljenju. To je normalno i to je deo života. Isto tako otvorila sam srce za neke nove ljude - rekla je pevačica.

Pavlovićeva je priznala i na koga najviše utiče to što za svaki bitan praznik radi.

- Gledam da mi je praznik svaki dan. Što znači danas je praznik, pa kao danas? Da mi je praznik svaki dan. Jednostavno, volim život, osećam da život podržava i voli mene i ja ću uvek pronaći vremena da budem sa dragim ljudima kao i oni da budu zajedno sa mnom. Mi ako se svedemo na to da smo zajedno samo za bitne datume, onda mislim, da li to vredi i čemu to? To je moje neko razmišljanje - dodala je Milica i otkrila da li je razmišljala da neki praznik odmori.

Dva nasupa za jedan dan

- Razmišljala sam, ali se nikad nije desilo. Jedna od tih novih godina trebala je da bude baš ova 2026, ali, naravno, ja možda zamišljam, ali menadžment ima druge planove, pa radim čak dva puta. Imam i dnevnu žurku i uveče jednu. U Skoplju sam, a uveče su to toliko divni ljudi koji su me angažovali i za sam doček uveče i preko dana na toj dnevnoj žurki da tu treba da budem tog datuma. Kao i repriza Kopaonik. Trećeg sam sa svojima i sve je okej - iskrena je ona.

Kako priznaje, više joj znači da Božić provede sa porodicom nego dešavanja oko Nove godine:

- Mislim da je mnogo značajniji možda taj 31. i ti neki veliki naši verski praznici da budu provedeni sa porodicom, ko od koleginica ima porodicu, pa ne znam, deca, suprug, taj momenat ti godi, čestitke i ostalo. Verovatno će to kod mene proraditi tek tada. Sad dok sam sama, nekako je fokus na karijeri, ide to okej, zadovoljna sam. Mogu ti reći da sam otvorenija nego ikad za neku novu ljubav i prizivam istu.