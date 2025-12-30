"OVIM LJUDIMA DUGUJEM..." Dušica Jakovljević podelila sliku sa Željkom i Milicom Mitrović, javno otkrila šta su uradili za nju - Zahvalna im do neba! (FOTO)
Voditeljka "Elite 9" Dušica Jakovljević podelila je na svom Instagram profilu fotografiju sa Željkom i Milicom Mitrović, nastalu tokom novogodišnje proslave. Na slici su svi vidno raspoloženi i nasmejani, a objava je izazvala veliki broj reakcija njenih pratilaca.
Tim povodom, Dušica je uputila javnu zahvalnost čelnicima Pink Media Group, ističući njihovu dugogodišnju podršku i poverenje koje su joj pružali tokom karijere. U emotivnoj poruci naglasila je značaj zajedničkog rada i profesionalne saradnje koja traje godinama.
„I evo nas na kraju još jedne uspešne, zajedničke godine! Veliku zahvalnost dugujem ovim ljudima, koji su me davnih dana prepoznali, poverili mi svoje najvažnije projekte, dali vetar u leđa i dozvolili mi da raširim krila koja su mnogi pre njih sekli! Iza nas jeste još jedna godina, ali je važnije šta je pred nama! A to je naša neverovatna sinergija, koja ostvaruje ciljeve i pomera granice! Zato idemo napred nikad jači“, napisala je Dušica.
Objava je brzo privukla pažnju javnosti, a u komentarima su se nizale čestitke, poruke podrške i pohvale na račun uspešne saradnje i profesionalnog odnosa koji, kako ističe voditeljka, donosi rezultate i otvara nova poglavlja.
"Nakotilo se mnogo parazita i nezahvalnih ljudi na Pinku"
Podsetimo, Željko Mitrović je najavio otkaze na Pinku zbog, kako kaže, "nelojalnih i pokvarenih ljudi", a njegova supruga Milica Mitrović je podržala njegovu odluku.
"Danas je moja slava i dan kada je prošle godine na ovaj dan preminula moja najvoljenija majka. Preuzeo sam slavu i nadam se da sam na dostojan način bar u nekom smislu odmenio moju majku i oca. Ali ovaj dan je poseban za mene, jer sam se juče na majčinom grobu zakleo da ću ispraviti sve nepravilnosti i nepravde u mom životu. Mojom greškom u sistemu Pink media group nakotilo se mnogo parazita i nezahvalnih ljudi, ali pre svega nelojalnih i pokvarenih, tako da ću počistiti svoju kuću bez ikakvih emocija jer je to zavet mojoj majci. Počinjem od onih koji su poslednji i nastali. No mercy! P.S., bio je brutalan Željko.
