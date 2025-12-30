Slušaj vest

Pevačica Katarina Živković ogolila je dušu i otvoreno govorila o, kako sama kaže, teškoj godini iza nas, ali i o lepom periodu koji ju je naučio raznim životnim lekcijama. Otkrila je da joj je sin Stefan prohodao, a dotakla se i nekadašnje prijateljice Kristine Kiji Kockar.

- Pitaju me često kako sam. Možda i prečesto, ali me uglavnom to pitaju iz kurtoazije. Iskreno, kada bih zaista krenula da objašnjavam kako sam, mislim da ne bi bilo dovoljno vremena da me neko sasluša. Nemamo vremena za iskren odgovor. U ovoj godini za nama bilo je dosta nekih životnih situacija koje sam prihvatila kao sastavni deo života. Neke su bile dobre, neke loše... Ali to je to. Ako shvatiš da su neke stvari neizbežne i da ih ne možeš promeniti, onda ih jednostavno prihvatiš, to je život. Razmišljanje o onome što ne možeš da promeniš samo troši energiju i narušava psihu. Najbolje je podići glavu i nastaviti dalje - rekla je Kaća za Republiku, a na pitanje da li bi izbrisala pojedine odnose iz prošlosti, konkretno onaj sa Kijom Kockar, ostala je dosledna sebi:

- Zaista ne želim da komentarišem ništa u vezi s dotičnom!

Sin Stefan centar je njenog sveta.

- On je trenutno u fazi prohodavanja, sjajan je. On je moja ljubav, moja svetlost i sve ono što sam zaista želela u životu. Mnogo sam srećna. Kada se sve završi, vratim se svom sinu i sve zaboravim - govorila je Kaća nasmejano, te su je pripadnici sedme sile pitali i ko je najveći Deda Mraz u njenom domu, ona ili njen partner:

- Deda Mraz zaista postoji? (smeh) Znaš kako, moj sin je još mali, bar što se tiče tih nekih materijalnih stvari. Ali ono što je najbitnije od svega, Stefan ima bezuslovnu ljubav, mislim da je to najbitnije svakom detetu u tom uzrastu. Ja jesam posvećena majka, ali to nema veze s materijalnim stvarima. On od mene ima sve, ali kad malo poraste, moraćemo da postavimo i neke granice.

- Ja sebe smatram srećnom ženom. Kompleksno je to, ali sreća je stanje duha. Mene čini srećnom ovo što imam. Da sam neki megaloman, možda bih i patila jer nemam mnogo više, ali nisam. Da li je to dobro ili ne, ne znam, ali ja sam zadovoljna ovim što imam. Fali mi dosta stvari koje se ne mogu kupiti novcem. Ne bih da ova naša priča pređe u neku patetiku, ali nedostaju mi neki dragi ljudi, neki momenti... Nedostaje mi svašta, ali kako ono kažu: "Najskuplje stvari ne možete kupiti parama" - rekla je Kaća, a zatim otkrila i šta bi poželela od Deda Mraza kad bi se vratila u mlađe godine:

- Tražila bih mu sve ono što sam danas. Mada sam tada tražila neke druge stvari. Moj Deda Mraz je uvek bio moj tata, nekada i mama... Ali uglavnom tata. Svi smo u tim godinama imali puno želja koje nam nisu ispunjene i normalno da su mi neke stvari falile. Ni sada mi nisu sve želje ispunjene, ali radimo na tome. To negde i jeste poenta naših života.

Iako je postala jedan od njenih najvećih hitova, u numeri "Kad te ne volim" se isprva nije pronalazila, te nije ni htela da je snimi.

- Nije mi bila bezveze, ali to je bila pesma u kojoj se ja nisam pronalazila. "Šta poželiš, to i dobiješ, lake žene lako kupuješ..." Bila sam jako mlada i nisam razumela težinu teksta. Nisam verovala u tu pesmu, a danas je jedan od mojih najvećih hitova. Vratila se na velika vrata, postala je popularnija nego ikad. Sećam se da sam rekla: "Ne, ne, ovo nije dobro", ali očigledno ne znam sama da nanjušim hit. Saša Popović mi je izabrao tu pesmu, a onda i "Čuvaću tvoju sliku". Eto, dva hita sam dobila od "Granda". Nismo mi bili bliski niti me je nešto preterano savetao, ali je bio podrška svima nama. Mogli smo da računamo na njega i da ga zovemo kad god nam je to bilo potrebno - zaključila je Kaća Živković.

