Godina 2025. bila je u znaku Tee Tairović, ali to se može reći i za prethodnih pet. Jedna je od najpopularnijih pevačica u regionu, njene pesme beleže vrtoglave uspehe na striming platformama, a nastupi su joj zakazani mesecima unapred i svaki je popunjen do poslednjeg mesta.

U novogodišnjem intervjuu za Kurir, Tea nam je rekla da je zadovoljna svojim postignućima, kao i da priželjkuje da malo uspori tempo u narednom periodu.

Dva albuma sa 19 pesama, 18 spotova i na stotine koncerata bi mogli da budu dovoljno lep razlog po čemu ćeš pamtiti 2025. godinu. Da li postoji još nešto iz privatnog života što javnost ne zna, a podelila bi s nama?

- I više nego dovoljan i ja sam zahvalna na svemu. Pored poslovnih dešavanja koja su za mene bila uspešna i iznad svih mojih očekivanja, veoma važan momenat bila je Ivanova i moja svadba, na kojoj smo okupili naše porodice i najdraže prijatelje. To je za mene bio poseban momenat prepun emocija i pozitivnih vibracija. Želela sam da taj trenutak traje zauvek!

Šta je bio najveći izazov u 2025. i da li si ga prevazišla?

- Iskreno, kako da sve uklopim u tih 365 dana? Moram reći da je u mom dosadašnjem životu i, ako govorimo o karijeri, 2025. bila najburnija, najkompleksnija, ali i najizazovnija. A iznad svega, lepa i pozitivna. Zadala sam sebi na početku godine ozbiljan zadatak da svojoj publici u toku godine poklonim čak dva albuma. Bilo je teško i naporno u svakom slučaju, ali radost koju sam podelila s njima nema cenu. Kad govorimo o nekim ličnim izazovima, želela sam da sebe nateram da se što manje nerviram, da iz svog okruženja izbacim sve što je loše i negativno, da ostanem svoja, prizemna i razdragana, kakva u biti jesam, i smatram da sam u tome uspela.

Kad pogledaš na 2025. šta prvo pomisliš? Šta si obećala sebi za 2026?

- Pomislim samo na lepo! Ne mogu da kažem da mi se išta loše desilo, osim premora i malo slobodnog vremena za moje najmilije. Baš to sam i obećala sebi za 2026. Da ću stvoriti nekako vreme za porodicu, prijatelje, više viđanja i druženja.

Da li veruješ u novogodišnje odluke i rituale? Imaš li neki svoj ritual koji praktikuješ?

- Iskreno, meni je to lepo! Novogodišnje odluke kao i cela euforija oko praznične čarolije! I mislim da svi treba da ih imamo i zacrtamo, a onda da se trudimo da ih i ostvarimo! Cilj je uvek bitan u životu! Što se tiče rituala, ja već poslednjih 12 godina nastupam za doček i jedini ritual pred sam finiš te prethodne godine jeste taj da se i to veče dam publici na najbolji mogući način. Da u novu godinu uđemo nasmejani, raspevani i razigrani.

Šta te najviše inspiriše kad praviš pesme i koreografije?

- Doslovno sve! Moj život, životi meni dragih ljudi! Države, nacije, putovanja! Razne situacije iz svakodnevnog života. Neispričane priče o lepim i manje lepim ljubavima. Kada ste kreativac, u svemu vidite smisao i život, a onda je to lako pretočiti u umetnost. U mom slučaju u muziku.

Činjenica je da si pravi fenomen na muzičkoj sceni na Balkanu. Kako si reagovala kada si objavila album "Aska", a onda su gotovo sve tvoje pesme koje si snimila u poslednje četiri godine ušle u trending? Reklo bi se da je to čudo neviđeno, šta ti kažeš?

- Rekla bih da tu nema nekog čuda, već da se trud, rad, talenat i odricanje na kraju ipak isplate, ali i činjenica da publika prepoznaje iskrenost, a ne isfoliranost! Ne volim te brojke, sabiranja i oduzimanja, ko je gde i zašto, a posebno zašto nije. Ali kad već spominjete, naravno da mi je drago. Trending zapravo jeste na neki način pravi pokazatelj uspeha jer se ne radi samo o broju pregleda već o kompletnoj impresiji jedne pesme i spota.

Svaki put kad najaviš projekat idu one priče: "Opet je sve isto", pa se sve te "iste" pesme odmah istaknu... A istina je da ti od albuma "Balerina" uvek imaš pola albuma s muzikom zbog koje su te ljudi zavoleli, a pola s potpuno drugim zvukom i pesmama koje s vremenom budu još slušanije.

- Ja stvaram po osećaju, po trenutku, inspiraciji. Uvek će se naći neko nešto da kaže, prokomentariše, uvredi! To je možda i dobro! Osluškujem publiku i dosad nisam pogrešila. Hvala na zapažanju da uvek ima novih muzičkih pravaca na mojim albumima, neobično kombinovanih, čak volim s tim zvukovima da eksperimentišem... Publika neka sudi. Meni su njihovi komentari i reakcije najvažniji.

Pet albuma, milijarde pregleda, hiljade koncerata, prepune hale, dvorane... Da li bi nam otkrila kad si isplanirala da napraviš pauzu, onu najlepšu? Da li je došlo vreme da se ostvariš kao majka?

- Naravno da je za jednu ženu majčinstvo vrhunac njenog života i nešto najlepše što može da se dogodi. Prosto, ja se nosim time da, kad se bude desilo, desiće se, i ja ću tada biti najsrećnija na svetu.

Rekla si da je pesma "Ime mi je ljubav" nastala kad si se posvađala sa suprugom, da li je možda pesma "Šeki" takođe posvećena Ivanu s obzirom na to da tu dosta opisuješ sebe?

- Postoji jedna pesma koju još uvek nisam objavila, a opisuje Ivanovu i moju ljubav, nosi naziv "Ljubavi ne umiru"! Reč je o prelepoj baladi koja opisuje toliko snažne emocije da su se ljudi koji su je čuli doslovno rasplakali! Jedva čekam da je čujete, možda baš i u 2026.

Šta bi poželela sebi u 2026, šta tvojim obožavaocima, a šta čitaocima Kurira?

- Nedavno sam pročitala jedan divan post i, kad malo bolje razmislim, zapravo je toliko istinit i ja ću ga pretočiti u novogodišnju želju. Kaže: "Šta ljudi misle da je fora u novoj godini: novi telefon, auto od 100.000 evra, brendirana odeća... A šta je zapravo fora: da se probudite i nikome ništa ne dugujete, budete zdravi, radite ono što volite i provodite dosta vremena s voljenima."

Primećuje se da si u poslednje vreme mnogo raspoloženija i srećnija nego što je to ranije bilo. Šta je dovelo do toga, ljubav, uspeh ili pak nešto treće?

- Uz godine, iskustvo, uspone i padove vi sazrevate kao ličnost. Sklanjate ono što je loše, dodajete dobro. Učite zdravo da rezonujete i kontrolišete svoje emocije. Balans je najvažniji, posebno kada ste deo javnog života. U aprilu punim 30 godina i verujem da sam mnogo toga promenila, a opet zadržala posebnost, dostojanstvo. Ljubav je, naravno, ključna stvar u mom životu! Jako je uticala na moje umetničko stvaralaštvo, ali i mene kao ličnost. Na kraju - ja sam zadovoljna i to je najvažnije.

Izgovorila si sudbonosno "da" partneru Ivanu u 2025. Nedavno si govorila da imaš plan za svoj život do 30. godine i da si te planove ispunila. Da li je i udaja na listi želja bila baš u 2025?

- Najsmešnije je što sam ja davno rekla da se neću nikad udati! Ali kad sretnete sudbinsku ljubav, ne postoje planovi (smeh)! Sećam se, ja sam Ivanu tada prišla i rekla: "Zdravo, ja sam Tea, ti ćeš biti moj muž!" On se tada nasmejao i rekao "Maa važi!" I na kraju je bilo tako! Desilo se 2025. godine.