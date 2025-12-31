Slušaj vest

Pevačica Goga Sekulić svojevremeno je tužila košarkaše Partizan zbog pogrdne pesme koju su pevali na proslavi šampionske titule u Vršcu 2008. godine!

- Tužba je bila nakon nekih utakmica gde su igrači i navijači pevali "pesmicu", gde su se moji šlogirali, gde sam ih ja tužila. Košarkaše sam tužila. Navijače naravno nisam jer navijam za Partizan. Oni su pevali - rekla je Goga.

- Onda su me zvali prijatelji da povčem tužbu. Ja sam advokata morala da platim, a tužbu sam povukla zbog prijatelja. Znaš kako, Bog to sve naplati, dođe sve na svoje. Imaju i oni decu, i ja sam nečije dete - poručila je pevačica u Amidžiju.

Šta se desilo

Igrači su na slavlju povodom osvajanja titule 2008. godine, u svlačionici hale "Milenijum" iz sveg glasa skandirali "pesmicu" kojom su potencirali navodnu seksualnu vezu između Goge i u tom trenutku najboljeg igrača tog tima Nikole Pekovića.

Goga je nakon toga, besna i povređena, tužila sve one koji su, kako je tada rekla, blatili njeno ime.

- Čekam samo sporni snimak koji je emitovan na SOS kanalu i suđenje može da počne. Smeta mi što se samo polemiše o cifri. Nije poenta u novcu, već u stresu i patnji mojih bližnjih. To nema cenu. Moj advokat će tražiti pet miliona dinara, a ja izričito zahtevam javno izvinjenje od svih onih koji su mi se rugali. Pravda će biti zadovoljena - izjavila je 2008. godine Goga Sekulić za Novosti.

Na pitanje da li je vređaju glasine da je tužila košarkaše tada aktuelnog šampiona Srbije samo da bi podigla prašinu pred izlazak novog albuma, pevačica je rekla:

- Dovoljno sam afirmisana pevačica, a prezadovoljna sam i svojim statusom na estradi. Želim da moji hitovi govore o meni i da zbog njih budem prisutna u medijima, a ne zbog glupih skandala. Za razliku od mojih kolega, koji često izmišljaju skandalčiće, meni se takvi dešavaju da ni najbolji scenarista ne bi mogao da ih izmisli. Tužba je na sudu a pesme po diskotekama. Trenutno sam posvećena isključivo muzičkoj karijeri.