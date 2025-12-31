Slušaj vest

Lena Marinković, ćerka pevačice Goce Tržan podelila je sa pratiocima romantičan trenutak sa dečkom, fudbalerom Partizana Vukašin, dok su zajedno uživali na koncertu grupe Lexington.

Na slici se vidi kako se drže za ruke, potpuno prepušteni atmosferi i emocijama.

Mladi par se opušteno provodio među publikom, a romantični momenat izazvao je brojne pozitivne komentare i reakcije na društvenim mrežama.

Lena Marinković s dečkom Foto: Printscreen/Instagram

Goca Tržan je nedavno otvoreno govorila o vezi svoje naslednice sa poznatim fudbalerom. Pevačica ističe da je Vukašin "fin momak", ali i da je Lenu upozorila na posledice prisustva na društvenim mrežama.

"Moja ćerka Lena inače ne voli kad se piše o njoj. Ima mnogo naslova koji je nerviraju, a inače su joj profili na društvenim mrežama privatni. Htela je da bude na Instagramu, pa neka sad kusa čorbu koja joj se servira", rekla je Goca i dodala:

Lena Marinković pozira sa novim dečkom, fudbalerom Partizana Vukašinom Jovanovićem Foto: Instagram/lenamarinkoviic, Instagram

"Ne branim ništa njoj i njenog dečka. Nisam tu da podržavam, tu sam da budem roditelj pre svega i vaspitač. Naravno da joj je bitan moj komentar, ali i on je fin momak, tako da nema tu problema".

kurir.rs/blic

